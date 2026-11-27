ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、フラグシップゲーミングマウス「ROG Spatha X 65K」、96％ワイヤレスゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 X Wireless」、Amazon専売カラーのゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace Aqua Blue」の3製品を発表した。
予約受付は11月27日、発売日は12月4日となる。価格はROG Strix Morph 96 X Wireless Gaming Keyboardが28,620円、ROG Spatha X 65K Wireless Gaming Mouseが32,220円、ROG Gladius IV Ace Aqua Blueが26,080円。
ROG Spatha X 65Kは、MMO・MOBAに向く12個のプログラム可能ボタンと最大65,000 DPIの「ROG AimPoint Pro 65K」光学センサーを搭載する高機能モデルだ。マクロやショートカットをマウス側に割り当てやすく、複雑な操作を素早くこなしたいプレイヤーに適する。さらに、モジュラー式ウェイトにより125g、135g、145gの3段階と5通りのバランス調整が可能だという。
ROG Strix Morph 96 X Wirelessは、テンキーやファンクションキー、矢印キーを備えながら横幅を抑えた96％レイアウトが特徴だ。内部のシリコン製ガスケットマウントと複数の吸音フォームによる多層吸音構造で、落ち着いた打鍵感を狙う。専用リストレストを同梱し、ホットスワップ対応でキースイッチの交換にも対応する。接続はROG SpeedNova 2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、USB有線の3方式だ。
ROG Gladius IV Ace Aqua Blueは、右利き向けエルゴノミクス形状と本体重量約56gの超軽量設計を採用する。付属ウェイトを組み合わせることで71gまで7通りの重量とバランスを調整でき、最大8,000Hz対応のROG SpeedNova 8K Gen IIと最大65,000DPIの高精度センサーを組み合わせる。ブラウザ上で設定できる「ROG Gear Link」や「NVIDIA Reflex」対応も見どころだ。
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