ASUS JAPANは、Republic of Gamers（ROG）ブランドのゲーミングミニPC「ROG NUC 16」ホワイトモデル2構成を、11月27日よりAmazonで先行発売する。ストレージは2TBモデルと1TBモデルの2種類で、ブラックモデルの発売日は未定だという。
ROG NUC 16は、Intel Core Ultra 9 290HXとNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU（16GB GDDR7）を搭載するゲーミングミニPCだ。Blackwellアーキテクチャ採用のGPUとNVIDIA DLSS 4.5対応により、高解像度かつ高フレームレートのゲームプレイを狙える構成だ。本体サイズは282.5×189.5×56.5mm、容量は約3Lとなる。
冷却面では、102×102×17mmのファンを3基とベイパーチャンバーを組み合わせ、高負荷時でも安定動作を維持する設計となっている。動作音は38dB(A)未満に抑えられ、高速なPCIe 5.0 SSDの発熱に備える専用SSDヒートシンクも備えるという。さらに、DDR5-6400メモリ32GBを標準搭載し、最大128GBまで対応するほか、PCIe 5.0 NVMe M.2 SSDは2TBまたは1TBを選べる。
拡張性と接続性も充実している。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1により最大5台の4Kディスプレイ出力に対応し、Intel Killer Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5Gbps有線LANも備える。縦置きと横置きの両方に対応するスタンドが付属し、MIL-STD-810H準拠の耐久性テストもクリアしたという。
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