ASUS JAPANは、公式オンラインストア「ASUS Store」にて、モニター、ゲーミングデバイス、Wi-Fiルーターを対象とした「ブラックフライデーセール」を11月27日から12月10日まで開催する。
対象製品は最大45％OFFとなり、モニターは12月7日まで、ゲーミングデバイスとWi-Fiルーターは12月10日まで購入できる。販売はASUS Storeで行われ、用途に応じてゲーム環境、制作環境、通信環境をまとめて見直せる内容だ。
今回のセールでは、ROG、TUF Gaming、ProArtなどのモニターが最大26％OFFとなり、OLED（有機EL）モニターの高いコントラストと応答性能を手に取りやすくする内容だ。ゲーミングデバイスは最大45％OFFで、マウス、キーボード、マウスパッドなどが対象となり、プロeスポーツチーム「VARREL」のNico選手が推奨する製品も含まれるという。
さらに、Wi-Fi 7対応ルーターやメッシュWi-Fiシステムは最大27％OFFとなり、オンラインゲームや高画質動画、テレワークまで幅広い用途の通信品質向上を狙える。
注目製品はゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」だ。Micro-OLEDディスプレイを採用し、最大240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度をうたうほか、4m先に最大171インチ相当の仮想大画面を表示できる仕様だ。重量は約91gで、ネイティブ3DoF技術や電子調光機能も備えるため、据え置き環境だけでなく、持ち運び前提のゲーム体験にも向く設計だ。ROG Allyシリーズに加え、ROG Control Dock経由でゲーミングPCや家庭用ゲーム機にも接続できる。
購入はASUS Store内の各特設ページから行う。モニター、ゲーミングデバイス、Wi-Fiルーター、ROG XREAL R1はいずれも製品ページやセール特設ページが案内されており、対象モデルや割引率はページごとに確認できる。価格は製品により異なるため、購入時は各ページの表示価格と販売期間を確認するのが確実だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります