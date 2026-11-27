ASUS JAPANは、公式オンラインストア「ASUS Store」にて、モニター、ゲーミングデバイス、Wi-Fiルーターを対象とした「ブラックフライデーセール」を11月27日から12月10日まで開催する。



対象製品は最大45％OFFとなり、モニターは12月7日まで、ゲーミングデバイスとWi-Fiルーターは12月10日まで購入できる。販売はASUS Storeで行われ、用途に応じてゲーム環境、制作環境、通信環境をまとめて見直せる内容だ。

今回のセールでは、ROG、TUF Gaming、ProArtなどのモニターが最大26％OFFとなり、OLED（有機EL）モニターの高いコントラストと応答性能を手に取りやすくする内容だ。ゲーミングデバイスは最大45％OFFで、マウス、キーボード、マウスパッドなどが対象となり、プロeスポーツチーム「VARREL」のNico選手が推奨する製品も含まれるという。



さらに、Wi-Fi 7対応ルーターやメッシュWi-Fiシステムは最大27％OFFとなり、オンラインゲームや高画質動画、テレワークまで幅広い用途の通信品質向上を狙える。

注目製品はゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」だ。Micro-OLEDディスプレイを採用し、最大240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度をうたうほか、4m先に最大171インチ相当の仮想大画面を表示できる仕様だ。重量は約91gで、ネイティブ3DoF技術や電子調光機能も備えるため、据え置き環境だけでなく、持ち運び前提のゲーム体験にも向く設計だ。ROG Allyシリーズに加え、ROG Control Dock経由でゲーミングPCや家庭用ゲーム機にも接続できる。

購入はASUS Store内の各特設ページから行う。モニター、ゲーミングデバイス、Wi-Fiルーター、ROG XREAL R1はいずれも製品ページやセール特設ページが案内されており、対象モデルや割引率はページごとに確認できる。価格は製品により異なるため、購入時は各ページの表示価格と販売期間を確認するのが確実だ。