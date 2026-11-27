ASUS JAPANは、ミニPC「ASUS ExpertCenter PN55」3モデルと「ASUS Mini PC VM31」1モデルを、11月27日より順次発売する。販売チャネルはPN55がAmazon、VM31が全国の家電量販店およびECサイトで、価格はPN55が20万1420円から、VM31が16万7200円。



PN55はAMD Ryzen AI 400シリーズとWi-Fi 7を備える0.6L筐体の高性能機、VM31は約0.33kg・0.55Lの軽量コンパクト機として、用途に応じた2シリーズ4モデルをそろえる構成だ。

PN55は、AMD Ryzen AI R5 430、R7 450、R9 HX 470の3モデルを用意し、いずれもWindows 11 Home、16GBメモリー、PCIe Gen4 x4 SSDを搭載する。筐体はおよそ幅130×奥行き130×高さ34mmで、容積は0.6Lという小型設計だ。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5G LAN×2に対応し、USB4 Type-C、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4×2を備えて最大4画面出力が可能という。

VM31は、およそ幅135×奥行き115×高さ35.8mm、重量約0.33kg、容積0.55Lの省スペースモデルだ。AMD Ryzen 5 40 Processor、LPDDR5-5500メモリー16GB、256GBのPCIe 4.0 SSD、AMD Radeon 610Mを搭載し、日常的なオフィス作業を意識した構成となる。前面と背面を合わせてUSBポートを計7基備え、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、2.5G LANに対応し、こちらも最大4画面出力に対応する。

両機種ともVESA規格対応マウントを同梱し、モニター背面への取り付けに対応する。PN55は工具なしで開けられる筐体や天面の指紋認証リーダー、前面のCopilotボタンも備え、拡張性と操作性を両立した仕様だ。高性能なAI処理を重視するならPN55、限られた設置スペースで使うならVM31という選び分けがしやすい製品群だ。