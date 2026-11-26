ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、ゲーミングミニPC「ROG GR70」を11月27日より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。
上位モデルのGR70-N90073ANと、派生モデルのGR70-N90074ANの2モデルを展開し、価格はGR70-N90073ANが63万4320円、GR70-N90074ANが53万9820円。約3Lのコンパクト筐体に高性能CPUとGPUを凝縮した設計で、限られた設置面積でも本格的なゲーミング環境を組みやすい点が特徴だ。
上位モデルのGR70-N90073ANは、16コア/32スレッド、最大5.4GHz動作のAMD Ryzen 9 9955HX3Dプロセッサーを搭載し、第2世代AMD 3D V-CacheテクノロジーによるL3キャッシュ128MBでゲーム性能を高める構成だ。GPUはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、下位モデルのGR70-N90074ANはAMD Ryzen 9 8940HXとRTX 5060 Laptop GPUを採用する。いずれもDLSS 4のマルチフレーム生成やNVIDIA Reflexに対応し、最新タイトルの描画負荷を抑えながら高フレームレートを狙える設計だ。
冷却面では、3基のファンを用いる「ROG QuietFlow Cooling」を採用し、282.4×187.7×56.6mmのボディで高負荷時の安定動作を支える。側面にはROG ARGB LEDパネルも備え、Aura Syncによるライティング制御にも対応する。インターフェースはHDMI 2.1×2、DisplayPort 2.1×2、USB4 Type-C×1を含み、最大5画面同時出力が可能だ。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5Gbps有線LANも搭載し、オンライン対戦や配信用途にも対応する。
拡張性も強みだ。メモリはDDR5 SO-DIMMスロット×2で標準32GB、最大96GBまで対応し、ストレージはM.2 NVMe SSDスロット×2を備える。ROG Q-latchによりSSD増設を工具少なめで行える点も実用的だ。
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