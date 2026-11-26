ASUS JAPANは、手のひらサイズのミニPC「ASUS NUC」シリーズから、「ASUS NUC 16 Pro」3モデルと「ASUS NUC 15 Pro」シリーズ3モデルの計6モデルを、11月27日よりAmazonで発売する。



ASUS NUC 16 Proの価格は34万8120円から、ASUS NUC 15 Proは16万20円から。用途に応じて選べる構成がそろい、ビジネスからクリエイティブ作業まで対応するラインアップだ。

ASUS NUC 16 Proは、全モデルにインテル Core Ultraプロセッサー、32GBメモリ、1TB SSDを搭載する上位モデルだ。最上位構成にはCore Ultra X7 358H、インテル Arc グラフィックス、LPDDR5x-8533メモリ32GB、Windows 11 Proを備え、処理性能と拡張性を両立する設計だ。さらに、Intel Wi-Fi 7 BE211とBluetooth 6.0、デュアル2.5ギガビットLANを搭載し、高速通信を求める利用環境に向くという。

映像出力はThunderbolt 4×2基とHDMI 2.1×2基の計4系統を備える。DisplayPort 2.1対応のThunderbolt 4ポートを活用すれば、複数ディスプレイを使う業務環境や外部ストレージ接続にも対応する。

ASUS NUC 15 Proシリーズは、幅117mm×奥行き112mm×高さ37mm、重量約515gから533gの小型筐体を採用する。VESAマウントブラケットが付属し、モニター背面に取り付けて省スペース運用がしやすいという。



ASUS NUC 15 Pro Slimは、Core Ultra 7 255HまたはCore 3 100Uを搭載し、Wi-Fi 7とThunderbolt 4×2基に対応するほか、追加のM.2 2242 NVMe SSDスロットでストレージ拡張も可能だ。エントリーモデルはインテル プロセッサー U300、8GB DDR5-5600メモリ、512GB PCIe 4.0 SSDを備え、導入しやすさを重視した構成だ。