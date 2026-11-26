ASUS JAPANは11月26日、AMDおよびカプコンとのコラボレーションによる数量限定グラフィックスカード「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Way of the Sword Edition」を発表した。
発売日は11月27日で、価格は249,800円。PC版『鬼武者 Way of the Sword』のSteam引き換えコードが付属する特別仕様だ。
このモデルは、戦国ファンタジーの世界観を反映したカスタムシュラウドとバックプレートを備え、「鬼の籠手」をモチーフにした外観が最大の特徴だ。GPUにはRDNA 4アーキテクチャを採用し、16GB VRAMを搭載する。高解像度ゲームや描画負荷の大きいタイトルでも扱いやすい構成で、最新世代のAMD系グラフィックスカードを求めるユーザーに向く製品だという。
冷却面では、GPUヒートスプレッダの表面積を拡大するMaxContactと、隙間を埋めて熱伝導を高めるフェーズチェンジGPUサーマルパッドを採用する。加えて、3基のAxial-techファンが標準比で最大31％多い風量を生み、外側2基が逆回転することで乱流を抑えるという。55°C未満でファンを停止し、60°C以上で再始動する制御も備え、静音性と冷却性能の両立を図る。
筐体は通気性のあるエクソスケルトン構造で、ダイカストシュラウドとアルミ製バックプレートがPCBのたわみを抑える。大型ベントも備え、熱の逃げ道を確保している。
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