ASUS JAPANは、360mmオールインワン水冷CPUクーラー「Prime SLC II 360 ARGB LCD」シリーズと「Prime LC II 360 ARGB LCD」シリーズを11月27日に発売する。



価格はPrime SLC II 360 ARGB LCDとPrime LC II 360 ARGB LCDが22,980円、Prime SLC II 360 ARGB LCD WHTとPrime LC II 360 ARGB LCD WHTが23,980円で、ブラックとホワイトを含む全4モデルをそろえる。3.95インチIPS液晶を備えた水冷ヘッドと一体型ARGBファンを組み合わせ、見た目と冷却性能を両立した製品となる。

最大の特徴は、水冷ヘッドに搭載した3.95インチの大型IPS液晶ディスプレイだ。解像度は720×720で、専用ソフト「ASUS InfoHub」からCPU温度やクロックなどのシステム情報を表示できるほか、PNG、JPG、GIF、MP4形式の画像や動画も再生できる。PC内部を見せる自作PCユーザーにとって、情報表示とカスタマイズ性を兼ね備えた仕様といえる。

ラインナップは、250mmのショートチューブを採用する「Prime SLC II」と、400mmの標準長チューブを採用する「Prime LC II」の2系統だ。いずれもブラックとホワイトを用意し、計4モデルを展開する。SLC IIはチューブの余りや干渉を抑えやすく、内部をすっきり見せたい構成に向く。一方、LC IIは取り回しに余裕があり、大型ケースや設置自由度を重視する環境に適する。

冷却面では、3基の120mmファンを一体化した360mm ARGBファンをラジエーターに搭載する。ファン同士を個別につなぐ手間を減らし、ケーブル配線を簡素化しながら高い冷却性能を狙う設計だ。さらに、PPS樹脂製ポンプハウジングと銅製受熱ベースを採用し、最大3,200RPMのポンプ回転数に対応する。対応ソケットはIntel LGA 1851、1700、AMD AM5、AM4で、6年間保証も付帯する。