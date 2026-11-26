パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、11月27日に「2026/11/27 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月27日0:00から11月27日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円オフになるという。
購入はパソコンショップSEVENの特設ページから行う形式で、対象は全10商品となる。
注目の対象製品には、ZEFT R65XK、ZEFT R67AJ、ZEFT Z59Kなどが並ぶ。ZEFT R65XKは、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Silverケース、1000W 80Plus Gold電源を備えた上位構成だ。通常価格879,800円から90,000円オフの789,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。
ZEFT R67AJは、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせたゲーム向け構成で、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、750W 80Plus Gold電源を採用する。通常価格399,800円から26,000円引きの373,800円（税抜）で、こちらも送料無料となる。
ZEFT Z59Kは、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備える。通常価格428,800円から49,000円オフの379,800円（税抜）だ。
なお、今回のセールは3機種以外にも対象が用意されており、用途や予算に応じて選択肢を広げられる点が特徴だ。ゲーミング性能を重視する層から、高性能なデスクトップPCを求める層まで、幅広いニーズに応える内容だという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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