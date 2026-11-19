JAPANNEXT、85型4Kモニターを349,800円で発売 USBメモリ再生でPC不要の映像表示に対応
JAPANNEXTは、85インチVAパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-V85U2-M」を11月19日に発売する。直販価格は349,800円で、同社は3年保証モデル「JN-V85U2-M-H3」および5年保証モデル「JN-V85U2-M-H5」も同時展開する。
「JN-V85U2-M」は、3840×2160ドットの4K解像度と高画質VAパネルを採用した85インチモニターだ。フルHDの約4倍の表示領域を持ち、会議室でのプレゼンテーションや店舗・施設でのデジタルサイネージ、映像視聴まで幅広い用途に対応する。VAパネルは8500:1の高コントラスト比を備え、黒の締まりと映像のメリハリを重視する設計だという。
表示性能も特徴的だ。最大輝度は400cd/m2、色域はsRGB 99%に対応し、HDR400相当の表現力を備える。明暗差の大きい映像でも階調を損ないにくく、ブルーレイや配信映像、ゲームなどを高精細に映し出す仕様だ。インターフェイスはHDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子を備え、複数機器との接続性を確保する。
運用面ではUSBメモリ再生に対応し、パソコンなしで画像や動画を表示できる簡易デジタルサイネージとして使える。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドへの設置も可能だ。スピーカーは8W×2を内蔵し、リモコンも付属する。サイズはおよそ幅1889×奥行き335×高さ1144mm(スタンド有)で、重量はおよそ24.5kgとなる。なお、電源投入直後の自動再生には対応せず、再生にはリモコン操作が必要だ。
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