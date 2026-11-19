JAPANNEXTは、31.5インチIPSパネル搭載の6K液晶モニター「JN-X6K2」を11月19日に発売する。直販価格は169,800円。6K（6016×3384）解像度とUSB-C最大90W給電、昇降式多機能スタンドを備え、映像編集やデザイン作業、テレワークまで幅広い用途を想定したモデルだという。

JN-X6K2は、フルHDの約9.8倍、4Kの約2.4倍に相当する高解像度を生かし、複数のウィンドウを同時に並べても視認性を保ちやすい点が大きな特徴だ。4K動画を100％サイズで表示しながら編集ツールやタイムラインを同じ画面内に配置しやすく、制作現場での作業効率向上に寄与する構成だという。

パネルには上下左右178度の広視野角を持つIPS（AHVA）パネルを採用し、最大輝度は300cd/m2、色域はsRGB 100％、DCI-P3 98％、Adobe RGB 95％に対応する。工場出荷前のキャリブレーションも実施され、キャリブレーションレポートが付属するため、色精度が求められる写真編集や映像制作にも使いやすい仕様だ。

接続端子はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を備え、USB-C接続では最大90W給電に対応する。ノートPCならケーブル1本で映像出力と給電をまとめられるほか、KVM機能により接続先を切り替えても同じキーボードとマウスを使える。さらにPBPとPIPにも対応し、複数入力の同時表示にも対応するのが利点だ。

そのほか、最大120mmの昇降、ピボット、左右各30度のスイーベルに対応する多機能スタンド、100×100mmのVESAマウント、5W×2スピーカーを搭載する。本体サイズはおよそ幅715×奥行き200×高さ460-580mm（スタンド有）、重量はおよそ7.8kgとなる。2年間のメーカー保証が付属する。