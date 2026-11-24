2026年11月12日と13日、幕張メッセでサイボウズの年次イベント「Cybozu Days Japan 2026」が開催された。今年のテーマは「人とAIでつくる、新しいチームのかたち」。会場にはkintoneをはじめとするサイボウズ製品や連携サービスなど、140以上のブースが並んだ。

展示エリアを歩いていて目についたのが、やはり「AI」というキーワードだ。そして、エンタープライズ向けのソリューションや機能も目立っていた。近年、kintoneを導入するエンプラが増えていることも影響していそうだ。

もちろん、展示されているのは大企業向けの大がかりなシステムばかりではない。部署ごとの小さな困りごとに応えるものから、生成AIに任せる仕事を管理する仕組みまで、提案は幅広い。各社はどんな課題を解決しようとしているのだろうか。今回は、気になった6つのブースを巡り、製品の見どころやユーザー企業から寄せられる相談について話を聞いてきた。

リコージャパン 約6000人の営業現場で実践 商談を録音して日報に

リコージャパンでは、約6000人の営業担当者が「ナレッジワークAI商談記録」を活用している。商談を録音すると、AIが文字起こしから要約、日報作成までを自動化し、社内の営業支援システムとも連携する。この社内実践で得たノウハウをkintoneユーザー向けに展開するため、11月2日に発売したのが「ナレッジワークAI商談記録 for RICOH」だ。商談内容や次回のアクションをAIが整理し、kintoneに記録できる。

一方、AIを活用して業務改善を進めようとしても、社内の開発・運用体制が課題になってくる。大企業のグループ会社でも従業員が300～500人規模だと、管理部の社員がITを兼務しているケースもあるという。同社のkintone専門のSEには、アプリ開発をどんな社内ルールで進めるかという段階から相談が寄せられているそうだ。

「AIのおかげでアプリ開発のハードルは下がりましたが、自社で作ると、担当者が異動したときに仕組みがわからなくなることもあります。だからこそ、継続的な運用まで考えて、私たちのようなベンダーに開発を任せたいというお客様は多いんですよ」（リコージャパン・藤澤順一氏）

JBCC／シーアイエス 部署ごとに必要な機能を追加できる「kinveni」

JBCCのブースで話を聞いたのは、kintone用プラグイン「kinveni（キンビニ）」を開発するシーアイエスの志水博氏。プラグインとは、既存のkintoneアプリに必要な機能を追加できる仕組みだ。例えば「QR・バーコード読み取り」を使えば、倉庫の物品に貼ったバーコードをスマホで読み取り、品番などをkintoneに登録できる。手入力の負担やミスを減らせるわけだ。また、「複合グラフ」では、受注金額を棒グラフ、粗利率を折れ線グラフにして重ねて表示できる。売上と利益率の動きをひと目で確認でき、状況を把握しやすくなるのだ。

kinveniは中小企業だけでなく、大企業でも利用されている。大企業の場合は、全社で一斉に導入するのではなく、特定の部署が業務に必要な機能を追加するケースが多いという。

現場の担当者が自分でアプリを作るなら、プラグインの設定も簡単な方がいい。同社では約3ヵ月ごとに機能の追加や改善を重ねており、11月9日には「複合グラフ」や「QR・バーコード読み取り」、「QR・バーコード生成」の3つのプラグインをアップデートした。

「プラグインを実際に使う人の使いやすさはもちろんですが、アプリを作る人の作りやすさにも重点を置いて改善しています。今回のアップデートでも、より簡単に設定できるように手を入れました」（シーアイエス・志水博氏）