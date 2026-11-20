旅行や出張にモバイルバッテリーを持っていくとき、意外と面倒なのが充電ケーブルの準備。「バッテリーは持ってきたのに、ケーブルを忘れた！」なんて経験はありませんか？

そんな悩みを解決してくれそうなのが、ベルキンの「UltraCharge ケーブル内蔵 ディスプレイ付きモバイルバッテリー 10000mAh」です。USB-Cケーブルを本体に内蔵し、最大45Wの急速充電にも対応。バッテリー残量がひと目でわかるディスプレイまで備えた、旅行や出張のお供にぴったりな1台。価格はAmazonで5,990円（11月20日現在）。

ケーブルを持ち歩く必要なし！ 最大45Wの急速充電に対応

本製品の大きな魅力は、USB-Cケーブルを本体に内蔵していること。わざわざ別のケーブルを用意しなくても、スマートフォンなどを接続してすぐに充電できます。ケーブルは耐久性に配慮した編組タイプで、持ち運びにも便利。

バッテリー容量は10000mAh。メーカーによれば、iPhone 17 Proを最大約1.4回フル充電できるとのこと。外出先でスマートフォンのバッテリーが心もとなくなったときにも頼れる容量です。

さらに、内蔵USB-CケーブルとUSB-Cポートは、それぞれ単独使用時に最大45Wの急速充電に対応。スマートフォンだけでなく、対応するタブレットや一部のノートパソコンにも給電できます。

本体にはUSB-CポートとUSB-Aポートも用意されており、内蔵ケーブルと合わせて最大3台の機器を同時に充電可能。ただし、複数台を同時に充電する場合は出力が分配されるため、45Wで充電できるのはUSB-CケーブルまたはUSB-Cポートを単独使用した場合であることには注意してください。。

残量が数字でわかる！ コンパクトで持ち運びも便利

もうひとつ便利なのが、本体に搭載されたデジタルディスプレーです。バッテリーの残量や充電状態を確認できるので、旅行中に「あとどれくらい使えるんだろう？」と気になったときにも安心。

本体サイズは約111×57.8×24.7mmで、重量は約231g。10000mAhのバッテリーと充電ケーブルを内蔵しながら、バッグに収めやすいコンパクトな設計となっています。

また、ベルキン独自の保護機能「SmartProtect」を搭載しているほか、2年間の製品保証も付属。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだけに、安全性への配慮や保証が用意されている点も魅力でしょう。

旅行や出張の心強い相棒に！ Amazonで購入可能

ベルキンの「UltraCharge ケーブル内蔵 ディスプレイ付きモバイルバッテリー 10000mAh」は、ブラック、サンド、ブルーの3色をラインアップ。

ケーブル内蔵、最大45Wの急速充電、残量表示ディスプレイ、最大3台の同時充電と、欲しい機能がしっかり詰まったモバイルバッテリー。旅行や出張だけでなく、普段の通勤や通学でも便利に使えそうです。

年末年始のお出かけに向けて、モバイルバッテリーの買い替えを考えている人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。