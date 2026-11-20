ケーブルも残量表示も全部入り！ ベルキンの45Wモバイルバッテリー、旅行に持っていきたい
旅行や出張にモバイルバッテリーを持っていくとき、意外と面倒なのが充電ケーブルの準備。「バッテリーは持ってきたのに、ケーブルを忘れた！」なんて経験はありませんか？
そんな悩みを解決してくれそうなのが、ベルキンの「UltraCharge ケーブル内蔵 ディスプレイ付きモバイルバッテリー 10000mAh」です。USB-Cケーブルを本体に内蔵し、最大45Wの急速充電にも対応。バッテリー残量がひと目でわかるディスプレイまで備えた、旅行や出張のお供にぴったりな1台。価格はAmazonで5,990円（11月20日現在）。
ケーブルを持ち歩く必要なし！ 最大45Wの急速充電に対応
本製品の大きな魅力は、USB-Cケーブルを本体に内蔵していること。わざわざ別のケーブルを用意しなくても、スマートフォンなどを接続してすぐに充電できます。ケーブルは耐久性に配慮した編組タイプで、持ち運びにも便利。
バッテリー容量は10000mAh。メーカーによれば、iPhone 17 Proを最大約1.4回フル充電できるとのこと。外出先でスマートフォンのバッテリーが心もとなくなったときにも頼れる容量です。
さらに、内蔵USB-CケーブルとUSB-Cポートは、それぞれ単独使用時に最大45Wの急速充電に対応。スマートフォンだけでなく、対応するタブレットや一部のノートパソコンにも給電できます。
本体にはUSB-CポートとUSB-Aポートも用意されており、内蔵ケーブルと合わせて最大3台の機器を同時に充電可能。ただし、複数台を同時に充電する場合は出力が分配されるため、45Wで充電できるのはUSB-CケーブルまたはUSB-Cポートを単独使用した場合であることには注意してください。。
残量が数字でわかる！ コンパクトで持ち運びも便利
もうひとつ便利なのが、本体に搭載されたデジタルディスプレーです。バッテリーの残量や充電状態を確認できるので、旅行中に「あとどれくらい使えるんだろう？」と気になったときにも安心。
本体サイズは約111×57.8×24.7mmで、重量は約231g。10000mAhのバッテリーと充電ケーブルを内蔵しながら、バッグに収めやすいコンパクトな設計となっています。
また、ベルキン独自の保護機能「SmartProtect」を搭載しているほか、2年間の製品保証も付属。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだけに、安全性への配慮や保証が用意されている点も魅力でしょう。
旅行や出張の心強い相棒に！ Amazonで購入可能
ベルキンの「UltraCharge ケーブル内蔵 ディスプレイ付きモバイルバッテリー 10000mAh」は、ブラック、サンド、ブルーの3色をラインアップ。
ケーブル内蔵、最大45Wの急速充電、残量表示ディスプレイ、最大3台の同時充電と、欲しい機能がしっかり詰まったモバイルバッテリー。旅行や出張だけでなく、普段の通勤や通学でも便利に使えそうです。
年末年始のお出かけに向けて、モバイルバッテリーの買い替えを考えている人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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