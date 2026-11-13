ベルキン、iPhone 18 Pro／Pro Max用ケース発売　360度回転スタンド搭載、MagSafe・Qi2対応

ベルキンは、iPhone 18 Pro／18 Pro Max向けアクセサリー「SkinLuxシリーズ キックスタンド付きレザー調シリコンケース」を、11月13日から全国の家電量販店と各通販サイトで発売する。価格は7,991円（税抜）だ。販売サイトでは、iPhone 18 Pro向けのMSA086、iPhone 18 Pro Max向けのMSA087を用意し、カラーはバーガンディ、ストームグレー、グレイシャーブルー、ミストホワイトの4色展開となる。

SkinLuxシリーズ キックスタンド付きレザー調シリコンケースは、独自のリキッドシリコン素材にレザー調テクスチャーを組み合わせたスマートフォンケースだ。高級感のある見た目に加え、黄ばみにくくホコリがつきにくい防汚性を備え、日常使いで扱いやすい設計となる。さらに、多層構造とフチ高設計により画面とカメラを保護し、第三者試験機関で最大3mの耐衝撃性能も確認しているという。

最大の特徴は、360度回転する2段階折りたたみ式キックスタンドだ。縦置きではビデオ通話や動画視聴、横置きでは映画鑑賞や作業に使いやすく、スタンドを開いたまま手持ちにすれば撮影時のグリップ補助にもなる。加えて、MagSafeとQi2に対応し、最大10Nのマグネットで充電器やモバイルバッテリー、車載ワイヤレス充電器などのアクセサリーをしっかり固定できる仕様だ。

左右2か所のストラップホールも備え、ショルダーストラップや各種チャームの装着に対応する。