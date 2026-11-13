ベルキン、ANC搭載の子ども用ヘッドホン発売　音量85dB制限と3つの集中サポートモード

ベルキンは、子ども向けワイヤレスヘッドホン「SoundForm Play アクティブノイズキャンセリング 子ども用ヘッドホン」を発売した。価格は7,590円（税抜）で、全国の家電量販店と各通販サイトから購入できる。小学校中高学年を主な対象とし、学習からエンターテインメントまで幅広く使える設計だという。

新製品の特徴は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）と3種類の「Focus Boostモード」を備える点にある。Focus Boostモードは「Seashore」「Pink Pause」「Brain Beats」の3種で、周囲の音を抑えながら集中しやすい環境づくりを支援する設計だという。さらにSafe Soundテクノロジーにより最大音量は85dBに制限され、成長期の耳への配慮も行われている。

使い勝手の面では、ANCオフ時で最大60時間、ANCオン時でも最大45時間の長時間再生に対応するという。Bluetooth 5.4によるワイヤレス接続に加え、付属の3.5mmオーディオケーブルを使った有線接続にも対応する。折りたたみ式で持ち運びやすく、耐汗性、耐水性、耐落下性を備えた日常使い向けの堅牢設計も特徴だという。

また、耳をしっかり覆うイヤーパッドと調整可能なヘッドバンドにより、子どもの頭部に合わせやすいフィット感を確保するという。カラーはブラックとグレーの2色展開で、型番はAUD013となる。