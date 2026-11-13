75Wで3000円台!? ベルキンの最新USB-C急速充電器、これはかなりお買い得
スマートフォンからノートパソコンまで、これ1台で充電できるとしたら便利ですよね。しかも、価格は3000円台。そんな注目のUSB-C充電器が、ベルキンから登場しています。
今回紹介するのは、2026年10月に発売された「Belkin Cubic Charger 75W USB-C充電器」。最大75Wの高出力に対応しながら、コンパクトな本体と省電力性能を両立した製品です。メーカー発表価格は税込3490円。Amazon.co.jpでも3170円で購入できます（11月13日現在）。
最大75Wの高出力！ スマホからノートPCまで幅広く対応
本製品の魅力は、なんといっても最大75Wの高出力。USB PD 3.2に対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBookなどの対応ノートパソコンにも急速充電できます。
さらに、接続機器に合わせて電圧を細かく調整する「AVS（可変電圧供給）」にも対応。機器に応じた適切な電力供給が可能です。充電器を何台も使い分ける必要がなくなるのは、うれしいポイントでしょう。
本体にはGaN（窒化ガリウム）技術を採用し、高出力ながらコンパクトなサイズを実現。バッグに入れて持ち歩きやすく、自宅だけでなく、外出先や出張先での利用にも向いています。
コンセントに挿しっぱなしでも省電力！ 独自のZSP技術
もうひとつ注目したいのが、ベルキン独自の「ZSP（Zero-Standby Power）」技術。充電していないときには自動的にスリープモードへ移行し、待機電力を0.005W未満に抑えます。
ベルキンによれば、一般的な充電器と比較して年間の待機消費電力量を約95％削減できるとのこと。日常的にコンセントへ挿したまま使う充電器だからこそ、こうした省電力性能は見逃せません。
また、内部には熱を効率的に逃がす「Duo-Flowデュアルフロー放熱設計」を採用。高熱伝導性の銅製ヒートシンクなどを組み合わせ、充電中の温度上昇を抑える工夫も施されています。過電流保護や過熱時の自動停止機能など、安全性への配慮もされています。
3000円台で75W！ 普段使いにも持ち運びにもおすすめ
これだけの機能を備えながら、メーカー発表価格は3490円。最大75Wの出力に加えて、省電力性能や放熱設計にもこだわった充電器が3000円台で手に入るのは、なかなか魅力的でしょう。
ただし、USB-Cポートは1基のみ。複数の機器を同時に充電したい人には向きません。また、充電性能を十分に発揮するには、接続する機器に対応したUSB-Cケーブルが必要です。
スマートフォン用の充電器を買い替えたい人はもちろん、ノートパソコン用にコンパクトな充電器を探している人にもおすすめ。2年間の製品保証が付いている点も安心材料です。
自宅用にも持ち歩き用にも活躍してくれそうなベルキンの「Belkin Cubic Charger 75W USB-C充電器」。充電器選びで迷っているなら、ぜひチェックしてみてください。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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