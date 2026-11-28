司会は盟友のオーバークロッカー・どーにゃ氏
全銀河のRadeonファンに告ぐ、12/5は秋葉原に集合せよ！ gradeon卿の初主催イベント「TEAM GRADEON」を開催
2026年11月28日 12時00分更新
こんにちは、ジサトライッペイです。全銀河のRadeonファンに朗報です。なんと、我らがgradeon卿が秋葉原でイベントを開催するそうです！ イベント名は「TEAM GRADEON」。gradeon卿のファンや業界フォロワーの結束が試される大集会になること必至です。
日程は2026年12月5日（土）。12時～17時まで通運会館2F（東京都千代田区外神田3-16-18）で、楽しいPC自作のお話をみっちりお届けする予定です。ステージでは事前受付した質問を回答するとのこと。芯を食った質問なら、ふだんは見せないgradeon卿のプライベートサイドが見られるかもしれませんよ～。
X投稿キャンペーンも見逃せません。イベント参加者のみなさんは、会場の様子を撮影してXでハッシュタグ「#TeamGradeon」を付けて投稿してください。その投稿画面を受付で見せると、イベントイラスト名刺がもらえちゃいます。また、抽選でノベルティーもプレゼントされるそうなので、ふるってご参加ください。
ちなみに、ステージの司会はgradeon卿の盟友であるオーバークロッカー・どーにゃ氏。イギリス留学（関連記事）から帰国して最初の仕事になるそうです。当日はgradeon卿との巧みな掛け合いが楽しみです！
最後に、gradeon卿からイベントに対する意気込みをうかがいましたので、全銀河のRadeonファン諸君は傾聴してください。
「諸君、自作PCを楽しめているか？様々なパソコンパーツが値上がり、自作PCを趣味とする我々には苦しい時だ。だが、そんな時だからこそ『この趣味ってやっぱり楽しい』と思えるきっかけがほしい。そう考えてイベントを企画した。AI需要がなんだ。我々はリアルで語り合えるんだ！！！！みんなで楽しい時間を共有し、自作PC愛を共有し、友として皆で笑いあえる。そんな場所を作りたいと考えている。同士諸君と会えることを、楽しみに待っているぞ！！12月5日は秋葉原に集合だ！！！頼むから来てくれ（切実）！！！！」（gradeon卿）
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