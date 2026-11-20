TOKYO Gaming-PC STREET 10 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 10）

2026年12月19日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

クリスマスに年末年始と、何かと買い物が楽しくなるこの季節。自分へのご褒美にゲーミングPCを新調したり、気になっていたキーボードやマウスを買い替えたり……なんて考えている人も多いのでは？ でも、せっかく買うなら、実際に触って納得してから選びたいですよね。

そこでおすすめしたいのが、気になるガジェットをまとめて見て、触って、試せる無料体験イベント！ ゲーミングPCにキーボード、マウス、スマートグラスなど、写真やスペック表だけではわからない使い心地を、実際に確かめられるチャンスです。年末のお買い物で秋葉原を訪れるなら、そのついでにふらっと立ち寄ってみませんか？

そんなガジェット好きにはたまらないイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 10（GPS 10）」の開催が決定しました！ 開催日は2026年12月19日（土）。さまざまなゲーミングガジェットを実際に試せるほか、ASCII編集部員に製品選びの相談もできるイベントです。

『Apex Legends™』© 2026 Electronic Arts Inc. EA、EAロゴ、Respawn、Respawnロゴ、Apex LegendsはElectronic Arts Inc.の商標です

ぜひ知っておいてほしいのが、このイベントは「買わなくてもOK！」「見るだけでもOK！」ということ。もちろん、参加費は無料！ 気になる製品を自分のペースで自由に試して、比べて、楽しむだけでも大歓迎です。

しかも、今回は記念すべき10回目の開催！ ここまで続けてこられたのも、毎回遊びに来てくださる皆さんのおかげです。いやあ、つまらないイベントだったら10回も続きませんよね!? これまで参加してくださった常連さんも、今回が初めてという方も大歓迎。毎回ノベルティを集めている皆さん、ここまで来たら10回目も見逃せませんよ！ ぜひ一緒に、節目の開催を盛り上げてください！

会場には、ゲーミングPCをはじめ、キーボードやマウスなど、さまざまな機器が勢ぞろい。キーボードの打鍵感やマウスの握り心地、製品のサイズ感など、ネットの情報だけではわからないポイントを実際に確かめられます。「自分にはどれが合っているんだろう？」と迷ったら、ASCII編集部員に相談してみるのもおすすめです。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなど、お楽しみコンテンツも盛りだくさん！ ガジェットを試すだけでなく、イベントそのものを楽しめる企画も用意しています。

もちろん、前回好評だったプレゼント企画も実施します。しかも今回は、ガンガンやります！ 来場の記念になるノベルティもしっかりご用意。ガジェット好きの方も、ちょっと興味がある方も、12月19日（土）はぜひ秋葉原へ！ ASCII編集部一同、皆さまのご来場をお待ちしています！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

ガジェット展示・体験

会場には、話題のゲーミングPCやキーボード、マウスなど、気になるデバイスがズラリ！ 「このマウス、自分の手にしっくりくる？」「キーボードの打ち心地や打鍵音はどんな感じ？」など、実際に触ってみないとわからないポイントを、その場でじっくり確かめられます。気になる製品があれば、どんどん試して比べちゃいましょう！

各ブースにはASCII編集部員が常駐。「ゲーミングPCを買いたいけど、何を選べばいい？」「FPSを遊ぶなら、どんなマウスがおすすめ？」といった相談も大歓迎です。もちろん、ガジェット好き同士で熱く語り合うのもOK！ 初めての方も、詳しい方も、自分のペースで自由にブース巡りを楽しんでください。

来場者プレゼント

お楽しみは製品の体験だけではありません！ 来場者には、今回のイベント限定ノベルティをプレゼント！ さらに、会場にはおなじみの巨大ガラポンも登場します。運がよければ、ゲーミングガジェットなどの豪華プレゼントが当たるかも!?

見て、触って、編集部員とおしゃべりして、さらにプレゼントまでゲットできるチャンス！ ガジェット目当ての方はもちろん、「ちょっと面白そうだから寄ってみようかな」という方も大歓迎です。ぜひ、お祭り気分で遊びに来てください！

ミニステージ

会場ではASCII編集部によるミニステージも開催！ もちろん、こちらも観覧無料です。

「そんなことができるんだ！」「そのガジェット、ちょっと気になる！」と思わず興味をそそられる話題から、編集部員おすすめの製品を紹介するトークまで、気軽に楽しめる内容を予定しています。PCやゲームに詳しくなくても大丈夫。ブース巡りの合間に、ぜひふらっと立ち寄ってみてください！

謎解きイベント

2026年10月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

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