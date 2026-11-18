内閣府の「政府広報オンライン」は11月16日、安全保障をテーマにした特集「これは都市伝説ではない－世界を消した主婦－」を公開。都市伝説や陰謀論を題材に動画を配信するYouTuberのナオキマンさんを起用した。SNSでは、安全保障を伝える政府広報の人選として適切かを疑問視する声が出ている。

特集は、ある主婦がアプリで世界とのつながりを消すと、食料やエネルギーなどが手に入らなくなるという架空の物語を通じて、安全保障と日常生活の関係を考える企画だ。

ナオキマンさんは同日、自身のYouTubeチャンネル「Naokiman Show」に動画を公開し、内閣府から依頼を受けたことを報告した。自身のX投稿でも、動画の話題の一つは「政府からの依頼」だと説明。Xでは、都市伝説や陰謀論を扱う動画の発信者を、安全保障という事実に基づく説明が求められるテーマに起用することへの疑問が出ている。

木原稔官房長官は17日の記者会見で、特に20～30代を意識した企画だと説明した。テレビや新聞だけでは行政の情報に触れる機会が少ない人にも、安全保障を身近な暮らしの問題として知ってもらう狙いだという。

政府からの依頼 — Naokimanshow (@naokimanshow) 2026年11月16日