ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗およびパソコン工房WEB通販サイトで、会員限定キャンペーン「冬のボーナス 超 還元祭」を11月18日から12月3日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、ゲーミングPCや高性能ノートPCなどを購入すると、スペックに応じて最大3万円分相当の還元を受けられる仕組みだ。還元方法は店舗が当社商品券、WEB通販がパソコン工房ポイントとなり、購入にはパソコン工房会員への登録が必要だという。

今回のキャンペーンでは、NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell搭載のデスクトップPCで3万円分相当、NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell系やAMD Radeon AI PRO R9700搭載機で2万円分相当、GeForce RTX 5080搭載ノートPCで1万5000円分相当など、搭載パーツごとに還元額が細かく設定されている。



さらに、GeForce RTX 5070やオンボードVGAとインテル Core Ultra 7系を組み合わせた機種、エントリー向けのインテル プロセッサー N100搭載ノートPCまで対象に含まれ、幅広い価格帯のモデルが選びやすい内容だ。

対象機種はiiyama PCのLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞で、一部は対象外となる機種もあるという。店舗では直営店で利用できる商品券として還元され、商品券の上限は取引価格の10分の2までとなる。WEB通販は11月18日午前11時以降の注文が対象で、店舗とWEB通販では還元条件や方法が異なる点に注意したい。

また、PC延長保証に加入すると、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額をさらに増やせる点が特徴だ。こちらは最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンまで対象が広く、指定保証サービスへの同時加入が条件となる。冬の買い替えや性能重視の1台を検討しているユーザーにとって、実質負担を抑えやすいタイミングといえるだろう。