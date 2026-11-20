ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗およびWEB通販サイトで「イチ推し商品を大放出！中古大祭」を11月21日から実施する。対象は中古のゲーミングPC、ビジネスPC、PCパーツ、周辺機器、スマートフォンなどで、価格を抑えながら実用性の高い中古品を選べる企画だ。
同企画では、パソコン工房ならではの中古商品を特価で展開するほか、対象の中古パソコン購入時に「中古3年延長保証」や指定の月額会員サービスを組み合わせることで、最大8,000円分相当の還元が受けられる「超還元プログラム」も利用できる。還元は店舗では当社商品券、WEB通販サイトではパソコン工房ポイントで付与される仕組みだ。
さらに「中古買取強化宣言」も同時展開し、ゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPC、CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカードなどの買取を強化する。加えて、指定のゲーミングPCを売却したパソコン工房会員には、最大5万円分相当の商品券またはポイントを進呈する施策も実施中だ。買取上限価格はWEBの検索ページで事前確認でき、宅配買取にも対応するため、自宅から発送して手軽に申し込める。
購入は全国のパソコン工房・グッドウィル店舗のほか、WEB通販サイトから行える。中古大祭の詳細は公式ページで案内されており、価格やキャンペーン条件は商品や適用条件によって異なる。
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