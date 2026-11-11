LEVEL∞「League The k4sen」コラボPC購入でプレイオフチケットが当たる　11月16日まで

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」のLeague The k4senオフィシャル オリジナルデザイン ピラーレスモデル購入者を対象にした「LTK Season: Finale プレイオフチケットプレゼントキャンペーン」を、11月11日から11月16日まで実施する。
キャンペーンは、対象モデルの支払いを完了し、エントリーフォームから応募した人の中から抽選で合計6名に、11月21日または11月22日に開催されるプレイオフチケットを贈る内容だ。販売価格は、モデル例として27万9800円、30万9800円、58万9800円の3構成が案内されている。
対象となるのは、League The k4senオフィシャル オリジナルデザイン ピラーレスモデルで、BTOに対応し、購入時に構成をカスタマイズできる点が特徴だ。モデル例として、LEVEL-M58M-225F-RKX-k4sen [RGB Build]はWindows 11 Home、インテル Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 5060 8GB GDDR7、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、価格は27万9800円となる。LEVEL-M5AM-R97X-RRX-k4sen [RGB Build]はAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を備え、価格は30万9800円だ。
さらに上位構成として、LEVEL-M5AM-LCR98D-UKX-k4sen [RGB Build]はAMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7、DDR5 32GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、価格は58万9800円となる。いずれもミニタワー筐体で、グリーン購入法適合品として案内されており、環境配慮型の製品設計にも配慮した構成だ。購入特典としては、12月11日14時59分までに対象モデルを購入した人へ「LTK Special Box」がもれなく付与され、こちらは本体とは別送となる。
購入方法は、パソコン工房WEBサイトの特集ページまたは各製品ページからの注文となる。エントリーには、WEB通販なら発送完了メールに記載の受注番号、店舗購入ならレシート番号、すでに手元にある場合はシリアルナンバーが必要だ。応募にはパソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員への登録が求められ、当選はメール連絡をもって発表される。
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