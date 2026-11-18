ユニットコムは11月18日、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房オリジナル・セレクト商品『ターンテーブル』の販売を順次開始すると発表した。撮影・展示・鑑賞用として使える製品で、価格は2,981円から3,980円だ。製品は16cmと25cmの2サイズ、ブラックとホワイトの2色展開で、用途や設置場所に合わせて選べる構成だ。
このターンテーブルは、約25～38回転/分で滑らかに回転し、フィギュアやアクセサリーなどの小物を見栄えよく演出する機能を備える。左右回転の切り替えに対応し、360度回転が可能なため、商品撮影の回転台としても、ディスプレイ用の展示台としても活躍するという。設置面はミラー仕様で、光の反射を活かした見せ方ができる点も特徴だ。
給電方法はUSB Type-C給電と単4電池3本の2通りに対応する。USB Type-Cケーブルは約1mが付属し、電源の取り回しをしやすい一方、電池駆動ならコンセントのない場所でも使いやすい構成だ。耐荷重は2kgとなる。
販売されるのは『ターンテーブル（UNI-DSP16BK）』『ターンテーブル（UNI-DSP16WH）』が各2,981円、『ターンテーブル（UNI-DSP25BK）』『ターンテーブル（UNI-DSP25WH）』が各3,980円。購入はパソコン工房 WEB通販サイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で可能だ。
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