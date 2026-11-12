49型・最大20kgに対応！ パソコン工房、着脱しやすいモニターアーム「UNI-ARM09」を12,980円で発売

ユニットコムは、11月12日からパソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房オリジナル・セレクト商品『液晶モニターアーム (UNI-ARM09)』を順次販売する。価格は12,980円だ。
『液晶モニターアーム (UNI-ARM09)』は、17～49型のモニターに対応するシングルアームで、耐荷重は3～20kg、湾曲モニターでは3～18kgとなる。取り付け方式はクランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスク環境に合わせやすい設計だ。
駆動部には耐久性に優れたメカニカルスプリング式を採用し、画面上下のチルトは+75°～-45°、左右のパンは+90°～-90°、ピボットは+180°～-180°に対応する。VESA規格は75×75mmと100×100mmに対応し、付属の補助プレートによって机の歪みや天板のキズを抑えやすい点も特徴だ。
最大の見どころは、VESAクイックリリース対応による着脱のしやすさだ。モニターを挿し込むだけでアームに固定でき、取り外しも手早く行えるため、模様替えや機器交換の頻度が高い環境で利便性を発揮する。対応する台の厚さは10～45mmで、購入はパソコン工房 WEB通販サイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で行える。
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