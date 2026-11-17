ミドルクラスの大定番、シャープ「AQUOS sense」の新モデル「AQUOS sense11」が発表。11月26日に発売される。本記事ではメディア向け説明会での写真を中心にお届けしよう。

開発者の涙ぐましい努力で9gの軽量化 これは文句なしに◎

まずは筐体。自由曲線のカメラ部が特徴的なデザインは引き続き採用されつつ、従来モデル（AQUOS sense10）から、さらに薄型軽量化されている（約8.9mm→約7.6mm、約166g→約157g）。ハッキリわかるのは9gの軽量化の方。200gオーバーのスマホが当たり前になっている時代に、「軽っ！」「中身入ってるの？」とすら感じさせるほどで、本機最大の魅力と言ってもいい。

それを可能にしたのが、開発陣の多大な努力。まず薄型化については、基板を縦方向で5mm小型化。これにより、電池パックを薄型にしつつ、縦方向に拡大することで、前モデルと同じ5000mAhの容量を確保している。軽量化については、基板や基板を支えるパーツの小型化のほか、キー部分のパーツを一部カットするなど、徹底して最適化。もちろんそれで耐久性が犠牲にはなっていない。

カメラはハードのスペック自体は変更無しも絵作りを強化

連続撮影最大3枚→最大10枚も大きい

カメラについては、1/1.55型で5030万画素の標準レンズ＋同じく5030万画素の広角レンズの2眼構成である点は、前モデルと同じ。ただし、上位モデルを意識して、暗いシーンではあえて明るくしすぎず、ノイズを残すべきところは残すなど、“スマホっぽい”写真からの脱却を狙う絵作りをしている。

この方向性の変化の狙いとして、スマホの価格が上がっていく中でどうしても高い買い物になるため、「オッと思ってもらえる」「いい買い物をしたなと思ってもらえる」製品に仕上げたと語られた。なお、以下が実際のAQUOS sense11で撮影された作例だ。

また、カメラでは大きな進化点がもう1つある。従来のAQUOS senseシリーズでは写真の画質自体は不満がないものの、連続撮影では最大3枚までと上位機種との差を感じる場面もあった。そこでAQUOS sense11では、標準で8GBメモリ搭載になった点、DDR5メモリやUFS3.1ストレージになった点を活かし、システム処理を最適化して、10枚までの連続撮影に対応。「サクサク撮れる」カメラへと改良している。

細かな部分でプレミアム感を加えたデザイン

通知や着信が色でわかる「アカリウム」追加もおもしろい

デザイン面では、カッパー、ゴールド、シルバー、ブラックの4色が用意。シンプルさが魅力のデザインは変わらないが、カメラ部周りをメタルな装飾を加えることで、プレミアム感をアップ。重量は1g増えたが、ここは企画側のこだわりとのこと。

また、ハイエンドモデル（AQUOS R11）で搭載された、通知や着信を柔らかな色と音とで知らせる「アカリウム」が本機にも採用されたのも面白いところだ。

SoCは前モデルと変わらず メモリーは8GBが標準に

価格上昇の時代だからこそ「安心して長く使える」は強み

そのほか主なスペックは、6.2型Pro IGZO OLED（1080×2340、1～240Hz可変駆動）、Snapdragon 7s Gen 3、メモリー／ストレージは8GB＋128GBまたは12GB＋256GB、5030万画素（1/1.55型）＋広角5030万画素カメラ、5000mAhバッテリー、microSD対応、FeliCa、IP69の防水・防塵、側面指紋センサー＋顔認証（マスク対応）、Android 17など。SoCは前モデルと同じで、防水・防塵は水流対応のIP69と強化されている。

価格は前モデル（6GB＋128GBモデルが6万2700円、8GB＋256GBモデルが6万9300円）から比べると、8GB＋128GBモデルで9万4600円、12GB＋256GBモデルで11万9900円と、2～3万円ほど上昇しているが、使いやすさ、十分すぎる機能、長く使える耐久性と周囲に勧めやすい1台であることは変わらず。スマホ価格が上昇しているからこそ、「安心して長く使える」点は強みになるのではないだろうか。