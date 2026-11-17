シャープは、ミドルクラスのAndroidスマートフォン「AQUOS sense11」を発表。11月26日に、主要4キャリアに加えて、SIMフリーでも発売される。SIMフリー版の価格は、8GB＋128GBモデルが9万4600円、12GB＋256GBモデルが11万9900円。

必要な機能が薄型軽量の持ちやすい筐体に揃っている！

そんな「AQUOS sense」がさらに持ちやすくなって新登場

手頃なサイズの筐体に必要十分な性能をしっかり揃えた大定番！ AQUOS senseの新モデルは、その路線はもちろん継承しながら、薄型軽量化をさらに極めている。本体の厚みは前モデル（AQUOS sense10）の約8.9mmから約7.6mmへと1mm以上の薄型化。重量についても約166gから約157gと9gの軽量化で持ちやすく、そして使いやすくなっている。

一方で、自慢の堅牢性は変わらない。防水・防塵は水流にも耐えられるIP69対応。MIL規格準拠の各種耐久性テストは16項目（耐衝撃、耐振動、防湿、高温、低温、氷結など）をクリアする。また、安心して使えるという点では、最大4回のOSアップデートに加え、発売から6年間のセキュリティアップデートの提供が約束されている。

主なスペックは、前モデルよりわずかに大きくなった6.2型Pro IGZO OLED（1080×2340、1～240Hz可変駆動）、Snapdragon 7s Gen 3、メモリー／ストレージは8GB＋128GBまたは12GB＋256GB、5030万画素（1/1.55型）＋広角5030万画素カメラ、5000mAhバッテリー、microSD対応、側面指紋センサー＋顔認証（マスク対応）、Android 17など。

ディスプレーについては最大輝度が3000ニトと前モデルの約1.5倍となり、直射日光下でも画面が見やすく。カメラはハイエンドモデルで採用されたAIによるマスキング機能のほか、全画素でフォーカス位置を検出する「全画素PDAF」、また絵作りという意味でもスマホ的な鮮やかな写真から、よりカメラらしい写実的な写りを狙ったとしている。

デザインについてはカメラ部に自由曲線を用いているのは従来モデル同様。一方で、カメラ部を取り囲む部分のメタリックな装飾、着信や通知をやさしい光と音で知らせる「アカリウム」の採用など、プレミアム感は一層増した印象となっている。

6万円台からだった前モデルからの価格上昇は正直痛いところだが、必要な機能がしっかり盛り込まれつつ、さらなる軽量化を果たしたのは率直にプラス要素。引き続き人気となりそうな1台だ。