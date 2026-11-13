楽天モバイル、ローミング縮小の影響は軽微と余裕を見せる　解約率は逆に改善＆ネットワークも安定

楽天グループは、2026年度第3四半期（7～9月）決算説明会を開催。その中で楽天モバイルの10月以降のローミング縮小による影響について触れ、ペースは一時的に緩やかになったものの純増は続いており、解約率は改善、ネットワークも安定稼働しているとアピールした。
10月にKDDIによるローミング接続が大幅縮小も
引き続き純増、解約率は改善、ネットワークも安定稼働
楽天モバイルは、2020年のサービス開始以降、KDDIによるローミング接続の提供を受けているが、今年10月に都市部のローミングエリアが大幅に縮小。人口過疎エリア（ルーラルエリア）については「楽天モバイルによるエリア構築まで」を前提として、引き続きローミング接続が展開されている。
このローミング接続の縮小に対するユーザー側の懸念により、純増ペースは一時的に緩やかになったとするが、純増が続いている状態は変わらず。2026年9月末にはMVNOやMVNEを含む、全契約回線数は1100万を突破し、1105万契約に達している。また、解約率も2026年10月の数字は調整後で1.42％と、2026年Q3（7～9月）に比べて、逆に0.05％改善するなど、既存ユーザーへの影響は限定的だとする。
ローミング縮小による影響としてはトラフィックの増加もある。縮小前の全体を100とした場合の、楽天自社ネットワークのトラフィックは94.57から96.64へと増加しているが、安定稼働を確認しており、こちらも影響は軽微だという。
ネットワーク関連設備への投資については、2026年度に計画していた2000億円を引き続き維持。基地局建設を加速することで、第4四半期に大きく積み上げる計画となっている。
ローミング接続縮小のインパクトは限定的
メディアの影響で不安に思うユーザーがいたのではないか
ローミング接続の縮小について質疑応答について問われた、同社トップの三木谷浩史氏は「準備はしっかりしていただけに、インパクトは限定的だった。メディアが盛り上げるから、不安に思うユーザーもいたのではないか」と余裕を見せるとともに、今後のカギとなる衛星サービスについて紹介。
楽天グループが提携関係を結ぶAST SpaceMobileが、Firefly Aerospaceとの契約で自社ロケット開発を進め、来年以降積極的に通信衛星を打ち上げていく計画を紹介。2029年3月末までに予定している、国内での衛星通信網構築への自信を見せた。
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