ゲームのお供に最適！ ゼロシュガー・ゼロカロリーのエナドリ250ml×30本セットが3210円

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サバイバーエナジードリンクゼロ30本をチェック

Amazon.co.jpにて、「サバイバーエナジードリンクゼロ 250ml 30本」が販売中だ。価格は3210円。

本製品は、サバイバーエナジードリンクゼロ（250ml）×30本入りのセット品。ゼロシュガーかつゼロカロリーの罪悪感ゼロ設計が特徴だ。1本あたりカフェイン120mg・アルギニン375mgが配合されている。

罪悪感ゼロのエナドリを大人買いしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、"酸味が控えめで飲みやすい／費用対効果が高い／カロリーがゼロなのでうれしい"といった声が寄せられている。

3000円台の価格で30本のエナドリが手に入る点が一番の魅力。そのうえ糖分もカロリーもゼロなので、罪悪感を抱かずに飲めるところも良い。ゲームや仕事に集中したい人、エナドリを箱買いしたい人は本製品をチェックしてみては？