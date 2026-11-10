パソコン工房、CLIP STUDIO PAINT動作検証済み推奨PCが2,000円OFF　最大2万円分還元も併用可能

ユニットコムは、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」で、デジタル塗り絵コンテスト第三十八回「塗りマス！」協賛キャンペーンを11月30日14時59分まで実施する。対象は「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、購入時に使える2,000円OFFクーポンを配布する内容だ。

キャンペーンは、セルシスとアイビスが共催する第三十八回「塗りマス！」への協賛企画として展開する。対象モデルは特集ページ掲載の「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、BTOに対応するため、用途に応じた構成変更が可能だ。クーポンは1注文につき1点に適用され、ほかのWEBクーポンコードとは併用できないが、最大2万円分還元の超還元プログラムとは併用できるという。

対象モデルの一例として、SENSE-M38M-285-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]は販売価格269,800円だ。Windows 11 Home [DSP版]、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、ミニタワー筐体のBTOモデルとして提供する。

もう1機種のSENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]は販売価格119,700円だ。15.6型フルHD液晶を備え、インテル プロセッサー N100、メモリ16GB、500GB NVMe対応 M.2 SSDを搭載する。こちらもBTO対応で、イラスト制作や軽めのクリエイティブ作業向けの選択肢として訴求する。購入はパソコン工房の特集ページから行い、クーポン利用方法の案内ページで適用手順を確認できる。