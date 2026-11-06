ゲーミングPCが最大5万円引き！ パソコン工房「インテル MSI祭」は11月30日まで

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、パソコン工房 WEB通販サイトと全国の店舗で「疾風怒涛のインテル MSI祭」を開催中だ。開催期間は11月30日10時59分までで、対象のインテル搭載ゲーミングPCやBTOパソコンを特別価格で購入できる。最大50,000円OFFとなるモデルも用意し、購入先はパソコン工房 WEB通販サイトおよび各店舗だ。

今回の目玉は、BTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応したゲーミングPC群だ。なかでも「LEVEL-R789-LC285K-TGX」は通常価格539,800円から489,800円へと値下げされ、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K、AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6、1TB NVMe対応 M.2 SSD、32GBメモリを搭載する高性能モデルだ。



ほかにも「LEVEL-RM76-144F-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re]」は219,800円、「LEVEL-RM76-147F-TKX-MSI [RGB Build]」は339,700円で展開し、いずれもMSI製GPUやマザーボードを採用した構成だ。

セール対象には、インテル Core i5 プロセッサー 14400Fやインテル Core i7 プロセッサー 14700Fを搭載するモデルも含まれる。MSI PRO B760-VC、MSI MAG FORGE 320R AIRFLOWケース、MSI製650Wまたは750W電源など、パーツ面でもMSIブランドで統一しやすい構成が特徴だ。加えて、一部モデルはグリーン購入法適合商品に該当し、標準スペック時の測定を前提に環境配慮も打ち出している点が注目だ。

また、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員を対象に、BTOパソコンの送料無料施策も実施中だ。対象地域は沖縄・離島を含む全国で、購入点数やセール品かどうかにかかわらず適用されるという。ただし、アウトレットパソコンと中古パソコンは対象外だ。