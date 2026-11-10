Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第366回
タッチ対応＆最大16時間駆動！レノボの11.6型2in1「300e Yoga Chromebook」40％オフの大セール
2026年11月10日 16時00分更新
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限定モデルはスペックを強化
「Lenovo 300e Yoga Chromebook」
Lenovo 300e Yoga Chromebookは、Lenovoの販売するクロームブックです。Amazon限定モデルがスマイルセールで、2万9800円（40％オフ）で販売されています（11月10日現在）。
本製品は、MediaTek Kompanio 528と11.6型マルチタッチ対応液晶を搭載した2in1タイプのChromebookです。
Amazon限定モデルとしてプロセッサー性能や急速充電対応バッテリー（最大16時間駆動）が強化され、背面500万画素カメラも追加。堅牢なガラスパネルやWi-Fi 6を備え、学習や持ち運び用途に適した扱いやすい1台です。
「Lenovo 300e Yoga Chromebook」の特徴
タッチ操作と自由なスタイルで使える2in1設計
11.6型のマルチタッチ対応画面を採用。用途に合わせて画面角度を調整でき、直感的なタッチ操作や閲覧が可能です。
最長約16時間の長時間駆動と急速充電に対応
最大約16時間のバッテリー駆動で終日安心して使用可能。急速充電にも対応し、短時間の充電でスピーディーに復帰できます。
オンライン学習や撮影に役立つ前面・背面ダブルカメラ
インカメラに加え、背面にも500万画素カメラを搭載。写真撮影やオンライン授業、メモ撮影など多角的に活用できます。
まとめ：日常で使えるノート／タブ
おすすめしたいのは、「日常使いの端末」を求める人です。スペックはそこそこですが、資料作成や検索、ウェブ閲覧といったライトな用途なら快適に動きます。
小さなノートPCとして使っても良いですし、タッチパネルに対応したタブレットとして使うのもアリ。40％オフと大幅な割引になっているこの機会を、どうぞお見逃しなく。
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