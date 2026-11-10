ゲーミングPCが最大18万円オフ！ パソコンショップSEVEN、11月12日に全10商品を特価販売

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月12日に「2026/11/12 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月12日0:00から11月12日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大180,000円オフとなる。販売は公式のセール特設ページで行われ、対象商品は全10商品だ。

注目は、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5090を組み合わせた「ZEFT G62BZ」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD、Intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備えたミドルタワー構成で、通常1,739,800円（税抜）から180,000円引きの1,559,800円（税抜）になる。

そのほかにも、AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する「ZEFT R66BC」は通常226,800円（税抜）から7,000円オフの219,800円（税抜）となる。



AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を採用した「ZEFT R63H」は、32GB DDR5メモリと1000GB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常539,800円（税抜）から52,000円オフの487,800円（税抜）となる。いずれも送料無料だ。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。各モデルは構成を明示したBTOパソコンとして案内されており、用途に応じてCPU、GPU、メモリ、ストレージ、電源などのバランスを確認しながら選べる点が特徴だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。