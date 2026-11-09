RTX 5070 Ti×32GBメモリ搭載PCが値下げ！ 11月11日限定

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、11月11日に「2026/11/11 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月11日0:00から11月11日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大66,000円オフで提供する内容だ。購入は特設ページから行う方式で、対象は全10商品となる。

目玉となるZEFT G62BOは、Intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載したハイエンド構成だ。ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、電源は850W 80Plus Goldで、通常635,800円(税抜)から66,000円引きの特価569,800円(税抜)、送料無料となる。高負荷なゲームや動画編集を視野に入れるユーザーに向く構成だ。

ほかにも、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を備えたZEFT R67AJは通常399,800円(税抜)から26,000円オフの373,800円(税抜)だ。



さらに、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを組み合わせたZEFT G62BUは通常398,800円(税抜)から29,000円オフの369,800円(税抜)で、いずれも送料無料となる。メモリ容量やストレージ容量、ケース仕様の違いにより、用途に応じた選択がしやすいセール内容だ。

購入はセール特設ページから行う形で、対象商品の詳細や構成違いも確認できる。セール期間は限られているため、ゲーミングPCの買い替えや新規導入を検討するユーザーにとって注目度の高い企画だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。