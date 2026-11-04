パソコン工房、iiyama PCのアップグレード・周辺機器同時購入で最大8000円分相当還元

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで、会員向けキャンペーン「超お得 アップグレード還元祭」を11月4日から11月17日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、価格は購入条件に応じた還元施策となる。アップグレードや周辺機器の同時購入で、合計点数に応じて最大8,000円分相当の還元が受けられる内容だという。
対象となるのはLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞の各シリーズで、基本構成からのアップグレードに加え、液晶ディスプレイ、マウス、キーボード、ネットワーク機器などの指定周辺機器、さらにOSやOfficeのソフトウェアが還元対象となる。還元は1点あたり2,000円分相当で、最大4点まで、合計8,000円分相当まで付与される仕組みだ。なお、アップグレードや同時購入品はいずれも1品あたり1万円以上が条件で、WEB通販では11月4日午前11時以降の注文が対象となる。
利用には会員登録が必要で、店舗ではLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販ではパソコン工房WEB会員または同ビジネス優待会員の登録が求められる。還元方法は店舗とWEB通販で異なり、店舗では当社商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントで付与される。商品券の有効期限は発行日から150日で、現金化やつり銭対応は不可となる。さらに、PC延長保証の加入で、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額の上乗せが狙えるという。
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