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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第365回

これが2000円台!? G-SHOCKみたいな見た目がカッコいい、カシオの黒い腕時計

2026年11月10日 07時00分更新

文● Zenon／ASCII

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安心の防水デジタルウォッチ
「カシオコレクション ブラック」

　カシオコレクションは、有名な電機メーカー・カシオの販売するデジタルウォッチです。Amazon.co.jpでは、2640円（20％オフ）で販売され、売れています（11月9日現在）。

　存在感のあるスクエアフェイスと高い視認性を兼ね備えたデザインが特徴。水回りでも安心して使える5気圧防水機能に加え、暗所での時間確認に重宝するLEDバックライト、ストップウォッチ、アラーム、カレンダーなど実用的な機能を凝縮しています。

　約7年の長寿命電池を採用し、重量はわずか37g。デイリーユースからアクティブなシーンまで快適に活躍します。

「カシオコレクション ブラック」の特徴

水回り作業やアウトドアでも安心な5気圧防水機能

　水滴がつく手洗い時や雨の日はもちろん、川遊びやマリンアクティビティなどの水辺でも気にせず使える5気圧防水を搭載しています。

手元を照らして夜間でも見やすいLEDバックライト

　ボタンを押すだけで暗所でもしっかり盤面を照らすLEDバックライトを完備。夜間の外出や暗い場所での時刻確認も快適です。

約7年のロングライフバッテリーで長く使える信頼性

　約7年間の連続使用が可能な長寿命電池仕様。頻繁な電池交換の手間を減らし、普段使いの相棒として長期間活躍してくれます。

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まとめ：使いやすいお手頃な腕時計

　おすすめしたいのは、「防水に優れた安い腕時計」を求める人です。防水なので腕時計を付けたまま、帰宅後の手洗いうがいもOK。デジタル表示のため、ひと目で時刻がわかるのはありがたい。

　そして何よりセールで2000円台というコスパの良さ。さすがにG-SHOCKのような耐久性はありませんが、手軽に購入・装着できる腕時計が欲しい人にはおすすめの一品です。

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[カシオ] 腕時計 カシオコレクション 【国内正規品】web限定モデル W-218H-1BJF メンズ ブラック

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