1回1～2分程度の縦型ショートドラマの市場規模が急拡大

YouTubeも力を入れようとしている

YouTubeが、1回1～2分程度のスマートフォン向けの縦型短尺連続ドラマ「マイクロドラマ（ショートドラマとも）」の配信と収益化を強化している。グーグルによると、プラットフォーム上のマイクロドラマは2026年上半期に視聴時間で前年同期比50％超増加。生成AIに抵抗がある層は一定数いるものの、それでも盛り上がっていて、アジア太平洋地域では視聴回数が前年比70％超伸びているという。

配信では「Shorts series」という仕組みにより、マイクロドラマをシーズンやエピソード単位で整理し、順番に視聴できる仕組みを整えている。動画から離れることなくチャンネルメンバーシップに加入し、続きを楽しめるようにしている。

グーグルが力を入れると言っても、もちろん自社でドラマを制作するわけではない。クリエイターによるマイクロドラマをYouTube上で発見、視聴、収益化しやすくしている。クリエイターが以前に投稿した動画も埋もれることなく見られるようにすることで、いいコンテンツはずっと報酬が落ち続けるプラットフォームにするという。単発のショート動画だけでなく、縦型マイクロドラマの配信先としての存在感を高める狙いがある。

……さて主に中国ネタの本連載で、なぜYouTubeの話をしたかというと、グーグルは上記の方針を紹介するため、筆者を含むアジア各国の記者を中国の浙江省に招き、YouTube上で拡大するマイクロドラマの動向と新機能を説明するとともに、中国の太秦映画村的な撮影地の横店を訪問したからである。

よく知られているように、中国ではグーグルやYouTubeには接続できない。中国のインターネット文化は、アメリカを追従しつつもガラパゴス的な成長をしている。それでもなぜこの発表の舞台が中国なのか。簡単に言えば、中国こそがマイクロドラマの先進国だからで、アジア各国では華流ドラマや中国発のコンテンツがある程度受け入れられているので、その撮影地も見てみましょうという意図があると思われる。

中国ではサービスを使えないはずのグーグルが

中国のショートドラマ有力企業と協力関係を結ぶ理由

YouTubeの発表会ではReelShortを展開するCrazy Maple Studio（以下、CMS）と、NetShortを展開するMaiya Media（以下、Maiya）の代表者も登壇した。

ReelShortとNetShortはどちらも縦型ドラマ配信サービスだ。CMSは、シリコンバレーを拠点とする米国企業で、創業者の賈毅氏はZTEの米国法人や中国系ゲーム企業の米国事業などで経験を積んだという。海外向けの物語ゲームやネット小説から、ReelShortの短尺ドラマへと事業を広げてきた。

一方のMaiyaは、中国の重慶を拠点にクリエイター育成や動画制作から成長し、ショートドラマの制作と、多言語化・AI活用による海外展開を手掛けている。つまり中国発の短尺ドラマ産業が海外へ持ち出しているのは完成した作品だけではない。物語を連続作品に仕立てて制作し、さらに翻訳して現地化し、視聴と収益へつなげる仕組みそのものと言える。

マイクロドラマが普及する中国では幅広い層が楽しむ娯楽になっている。CNNICが発表した2025年末時点でのマイクロドラマの利用率はインターネット利用者の59％。この数字は長尺の動画や音楽視聴よりやや低く、フードデリバリーやオンラインゲームより高いレベル。それくらい地域や年齢、性別を問わず、誰もが使っているレベルのジャンルなのだ。

日本でもSNS上の短い寸劇風動画は珍しくない。しかし中国で発達した短尺ドラマの特徴は、動画が短いことだけではない。短いエピソードで関心をつなぎ、何十話という物語を見続けてもらい、広告や課金で収益を得る。その流れを継続的に生み出す制作基盤がある。

この基盤になっているのが、各話が短く何十何百話と続くネット小説だ。章の終わりに秘密や危機を置いて次の章を読みたくさせる。たとえば虐げられた主人公が実力を示す、離婚した女性の隠された身分が明らかになる、恋愛を阻む人物が現れる。短尺ドラマはこうした物語の仕掛けを映像に移し、スマートフォン向けに組み直した。

もうひとつの基盤が、中国向けTikTokの「抖音（Douyin）」ほか、アリババやテンセントまで参入する縦長ショート動画サービスだ。視聴者が作品名や出演者を知らなくても、流れてきた一場面から物語に入れる。この入口が、従来のテレビドラマとは異なる集客の仕組みを生んだ。

課金モデルから広告モデル 制作での生成AI活用と

ショートドラマを取り巻く環境は短い期間に大きく変化

初期の成長を支えた典型的な方法は、ドラマの印象的な場面を広告として流すことだった。抖音やライバルの快手で動画を見ていると、主人公が侮辱される場面や、秘密が明らかになりそうな場面が流れる。続きを見たい人がリンクを押すと、WeChatや抖音などのアプリ内で動く「ミニプログラム」に移る。序盤は無料で見せて、その先は課金が必要となる。

九州文化や点衆科技といった企業は、作品の調達や権利運用に加え、この広告集客と課金の運営でも存在感を高めた。作品を投稿して自然に広がるのを待つのではなく、広告費を投じ、視聴や課金につながるかを確かめる。短尺ドラマは、映像制作とマーケティングが密接に結びついた事業になった。

この市場を大きく変えたのが、広告配信により無課金で見られるバイトダンス傘下の紅果である。利用を始めた後は、各人向けのアルゴリズムによるオススメ動画や連続再生で視聴をつなぎ、制作側には、広告などの収益を分配する。無料化は視聴者の入口を広げると同時に、短尺ドラマの供給側にも新しい収入の経路を作った。そうなると前者の課金勢は転換を迫られる。YouTubeの発表会に登壇したMaiyaも自社制作を強化中と報じられている。

さらにその制作環境に生成AIが入ってきた。中国には映像化できる物語と制作を担う企業、作品を届けるサービスと、収益化の仕組みがすでにある。生成AIはその一部に組み込まれたのである。もちろんAIを使って制作費が下げればいいわけではなく、品質こそが本質である。