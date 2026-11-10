癒し系グラドルの鈴原りこ（すずはら・りこ）さんが、19th DVD「鈴原りこをお貸しします。」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
ちょうど1年ぶりのリリースとなった今作は、交際中の彼氏からの頼みで、顔も知らない先輩（＝視聴者）とデートすることになる物語。レンタル彼女みたいなものだが、次第に彼氏よりも先輩のことを好きになってしまう展開である。
――なかなか凝った設定ですね。
【鈴原りこ】 出会いのシーンから始まり、デートして部屋で一緒に過ごして、お風呂に入って……など、とにかく盛りだくさんの内容になっています。ロケは2月に千葉県でやりました。
――オススメは？
【鈴原りこ】 先輩のために制服を着てあげるシーンです。可愛い猫耳カチューシャを着けて、「にゃ～！」と言ってあげたりします。台本なしのアドリブでやっていたので、恥ずかしがりながらセリフを言う本当の「素」が楽しめると思います。
――ほか注目は？
【鈴原りこ】 ジャケ写にもなっていますが、寝起きに先輩とイチャつくシーンです。実は彼氏との関係がマンネリすぎるという設定になっていて、先輩と燃えるような恋愛を楽しむシーンになっています。
――この調子なら、DVDリリースも20枚目を達成できそうですね。
【鈴原りこ】 グラビア卒業をどうするかは考えつつですが、現状を維持してあと2～3本はがんばりたいと考えています。11月20日に3rd写真集「とこしえに、いとおしい。」も発売されるので、ぜひご覧になってください！
鈴原さんの写真集はファンはもちろん、グラビア関係者の間でも評価が非常に高く、3冊目でどんな姿を見せてくれるか期待が高まるところ。11月21日に神保町の書泉グランデでイベントが開催されるので、スケジュールを空けて備えよう。
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