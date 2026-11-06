最大9万3000円引き！ パソコンショップSEVEN、BTOパソコン10商品が11月9日限定セール

セブンアールジャパンは、BTOパソコン専門ショップ「パソコンショップSEVEN」において、11月9日に「2026/11/9 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月9日0:00から11月9日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大93,000円オフとなる。販売は公式特設ページで行われ、送料無料で購入できる点も魅力だ。対象は全10商品となる。
注目の対象製品は、ハイエンド構成の「ZEFT R62N」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDと2TB HDDを搭載し、ミドルタワーケースと1000W 80Plus Gold電源を備える。通常919,800円（税抜）から93,000円引きの826,800円（税抜）で、購入は特設ページ内の商品リンクから行う。
次に、Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT Z55EKB」は、32GB DDR5メモリ、2TB SSD、B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を採用する。通常569,800円（税抜）から70,000円オフの499,800円（税抜）となり、ゲーム用途から制作用途まで見据えた構成だ。
さらに、軽快な用途向けには「Livrra Essential 160」も用意され、AMD Ryzen 5 8500G、16GB DDR5メモリ、1TB SSD、キューブタイプケース、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常174,800円（税抜）から7,000円オフの167,800円（税抜）となる。
各モデルはいずれもWindows 11搭載で、ストレージ容量や電源容量、ケース形状に違いがあるため、用途に応じた選択がしやすい内容だ。パソコンショップSEVENの公式セール特設ページでは、対象10商品を一覧で確認でき、詳細な構成や価格、購入先リンクも案内される。高性能GPU搭載機を狙うユーザーから、コストを抑えてBTOパソコンを導入したいユーザーまで、幅広い需要に応える24時間限定企画だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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