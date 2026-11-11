パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”今どんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
30万円前後で考えるPC環境一式の新調
ゲームや写真編集などのクリエイティブ作業、ChatGPTやGeminiといった生成AIチャットツールの活用を快適に行なうのに欠かせないPC。新入学する愛息、愛娘のはじめてのPC環境一式など、今回は総予算を30万円前後に定め「ゲームを遊べるPC環境を丸っとそろえる」をコンセプトに、自作PCのレシピを全国に43店舗あるドスパラにお願いした。
予算は、まずゲームも遊べる自作PCのパーツ一式をOS込みで20万円台半ばとし、日々の作業効率とゲーム体験に影響するディスプレーには、表示領域が広く、高精細な解像度2560×1440ドットを選び、2万5000円前後を充てた。そしてゲーミングキーボードやマウスなどの入力デバイスなどに残りを割り振った。
地元のドスパラでそろえられる低コストゲーミングPCレシピ
レシピはコストを抑えられるAMD Socket AM4をベースに構成され、16スレッドCPUや、NVIDIAのミドルクラスGPU、1TB SSDなど王道のスペックとなっている。予算内に収めるだけでなく、はじめてPCを組む人も戸惑わずに組めるように、定番のPCパーツを組み合わせ、全国のドスパラで購入できるのも本レシピのポイントだ。
|Socket AM4で組む低コストゲーミングPC
|CPU
|AMD「Ryzen 7 5700X」
（Socket AM4、8コア/16スレッド、 最大4.6GHz）
|3万7640円
|CPUクーラー
|MONTECH「NX400 Black」
（空冷、120mmファン×1）
|2480円
|マザーボード
|ASRock「B550M WiFi ドスパラ限定モデル」
（AMD B550、Micro ATX）
|1万980円
|メモリー
|ドスパラセレクト「D4D3200-8G2A2」
（8GB×2、DDR4-3200）
|1万5980円
|ストレージ
|サムスン「990 PRO MZ-V9P1T0B-IT」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|3万4980円
|ビデオカード
|Palit「GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB NE7506T019P1-GB2062D」
（GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7）
|9万4800円
|PCケース
|ドスパラセレクト「CC1-RGB-BK」
（ピラーレス、ATX）
|1万980円
|電源ユニット
|ドスパラセレクト「750W-GOLD-ATX31-BK」
（750W、80PLUS GOLD）
|1万2980円
|OS
|マイクロソフト「Windows 11 Home 日本語パッケージ版」
|1万6780円
|総額（税込）
|23万7600円
※価格は11月6日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
Socket AM4 CPUには、8コア/16スレッド、最大4.6GHzで動作するRyzen 7 5700Xを選んでいる。現行のRyzen 9000シリーズから見て2世代前のRyzen CPUになるが、まだまだ十分に使えるパフォーマンスを発揮する。一例だが、Ryzen 7 5700Xが使われているASCII.jpのレビュー記事があるので参考にしてほしい。
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