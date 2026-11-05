RTX 5080搭載PCが7万2000円引き！ パソコンショップSEVEN、11月8日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて11月8日0:00から11月8日23:59までの24時間限定で「2026/11/8 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大72,000円引きの特価を打ち出す。購入はセール特設ページから行う仕組みで、全10商品が対象となる。
注目の対象製品には、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせた「ZEFT R61BF」があり、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20C ブラックケース、850W 80Plus Gold電源を採用する。通常739,800円から72,000円オフの667,800円（税抜）で、送料は無料となる。
ほかにも、Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT Z59E」は48,000円引きの396,800円（税抜）、Intel Core Ultra 7-270K Plusと64GB DDR5メモリを搭載する「Livrra Plus 370」は30,000円引きの364,800円（税抜）で提供される。
いずれのモデルもWindows 11 Home 64ビット版を標準搭載し、SSDは1TB構成となる。ケースはマイクロタワーやミドルタワー級の構成が中心で、ゲーミング用途からクリエイティブ作業、一般的な高性能デスクトップ需要まで幅広く対応する内容だ。なお、電源はモデルごとに850W、750W、650Wと異なり、構成に応じて最適化されている。購入を検討する場合は、11月8日0時から23時59分までの限定期間内に特設ページで確認する必要がある。
高性能GPUを搭載した最新BTOパソコンを、通常よりも有利な価格で入手したい読者にとって、見逃しにくい1日限定の販売企画だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります