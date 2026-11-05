RTX 5080搭載PCが7万2000円引き！ パソコンショップSEVEN、11月8日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて11月8日0:00から11月8日23:59までの24時間限定で「2026/11/8 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大72,000円引きの特価を打ち出す。購入はセール特設ページから行う仕組みで、全10商品が対象となる。

注目の対象製品には、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせた「ZEFT R61BF」があり、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20C ブラックケース、850W 80Plus Gold電源を採用する。通常739,800円から72,000円オフの667,800円（税抜）で、送料は無料となる。



ほかにも、Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT Z59E」は48,000円引きの396,800円（税抜）、Intel Core Ultra 7-270K Plusと64GB DDR5メモリを搭載する「Livrra Plus 370」は30,000円引きの364,800円（税抜）で提供される。

いずれのモデルもWindows 11 Home 64ビット版を標準搭載し、SSDは1TB構成となる。ケースはマイクロタワーやミドルタワー級の構成が中心で、ゲーミング用途からクリエイティブ作業、一般的な高性能デスクトップ需要まで幅広く対応する内容だ。なお、電源はモデルごとに850W、750W、650Wと異なり、構成に応じて最適化されている。購入を検討する場合は、11月8日0時から23時59分までの限定期間内に特設ページで確認する必要がある。

高性能GPUを搭載した最新BTOパソコンを、通常よりも有利な価格で入手したい読者にとって、見逃しにくい1日限定の販売企画だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。