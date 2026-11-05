RTX 5090搭載PCも対象！ パソコンショップSEVEN、最大17万8000円オフの24時間限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、11月7日0:00から11月7日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCとデスクトップPCを対象にした「2026/11/7 24時間限定セール」を開催する。販売は同社の特設ページで行い、対象は全10商品で、最大178,000円オフという大幅な値引きが打ち出される。



注目モデルには、GeForce RTX 5090を搭載したハイエンド機「ZEFT Z55BY」や、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを組み合わせた「ZEFT R62O」、AMD Ryzen 9 9950X3D採用の「ZEFT R60IS」などが並ぶ。価格は税抜でZEFT Z55BYが1,547,800円、ZEFT R62Oが435,800円、ZEFT R60ISが649,800円となり、いずれも送料無料だ。

ZEFT Z55BYは、Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD、intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備える構成だ。



ZEFT R62OはWindows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 7 9800X3D、Radeon RX 9070XT、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20Cブラックケース、850W 80Plus Gold電源を採用し、ゲーム性能と扱いやすさを両立した構成だ。



ZEFT R60ISはWindows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5070、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD、マイクロタワーケース、750W 80Plus Gold電源を搭載し、CPU性能重視のユーザーにも向く内容だ。

購入方法は、セブンアールジャパンが案内するセール特設ページから対象製品を選んで注文する流れだ。なお、掲載された3機種以外にもセール対象商品が用意されており、用途や予算に応じて比較しやすい点も特徴だ。

今回のセールは、最新GPUや高性能CPUを搭載したモデルを、期間限定で手に取りやすくする施策となる。ハイエンドゲーム、動画編集、配信、AI関連の作業まで視野に入る構成がそろい、ゲーミングPCの買い替えや新規導入を検討する読者にとって見逃しにくい内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。