AMD Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5070搭載PCが54,000円オフ！ 11月6日限定セール

セブンアールジャパンは、運営するパソコンショップSEVENにおいて、11月6日限定の「2026/11/6 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月6日0:00から11月6日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大54,000円オフで販売するという。
注目機種の一つが「ZEFT R60SL」だ。AMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を採用する。マイクロタワーケースと750W 80Plus Gold電源を備え、通常533,800円から54,000円オフの特価479,800円（税抜）で販売する。送料無料で、購入は特設ページから行う。
同じくセール対象の「ZEFT G62BY」は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせた構成だ。チップセットはintel B860で、750W 80Plus Gold電源を採用する。通常473,800円から47,000円オフの特価426,800円（税抜）となり、こちらも送料無料で購入できる。
さらに「ZEFT R67BA」は、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを搭載したモデルだ。16GB DDR5メモリ、1TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常434,800円から45,000円オフの特価389,800円（税抜）で提供する。いずれの製品もBTOパソコンらしく、用途に応じた構成選びがしやすい点が特徴で、特設ページでは全10商品が対象となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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