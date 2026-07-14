NVIDIAが次世代CPU「RTX Spark」搭載製品の発売開始で技術説明会を開催





NVIDIAは次世代CPU「NVIDIA RTX Spark」搭載製品の発売を記念し、技術説明会を開催した。

パートナー各社のエグゼクティブが集い、AI開発、コンテンツ制作、ゲームを1台のWindows PCで実現するNVIDIA RTX Sparkの可能性を紹介した。

10月16日に発売されたNVIDIA RTX Spark搭載ノートPCは、強力なローカルAIと、人々の仕事や創作、アイデアの実現を支援するエージェントに、新たな可能性をもたらす。最大128GBのユニファイドメモリと最大1ペタフロップスのAI演算性能により、ますます高度化するモデルをローカルで実行できる。11月にはコンパクトデスクトップも登場し、RTX Sparkのラインアップがさらに広がる。

イベントは、NVIDIAの大崎真孝氏と、ASUS JAPAN、デル・テクノロジーズ、日本HP、レノボ・ジャパン、日本マイクロソフト、エムエスアイコンピュータージャパンの各社エグゼクティブによるセレモニーおよびフォトセッションで幕を開けた。

各登壇者は、長時間のバッテリー駆動に対応する薄型ノートPCから、AIエージェントを24時間稼働させるコンパクトデスクトップPCまで、新世代のWindows PCを日本のお客様に届け、RTX Sparkを通じて一人ひとりの創造性と生産性をさらに高めていく意気込みを語った。

技術説明会では、NVIDIAのアジア太平洋地域担当テクニカルマーケティング ディレクター、Jeff Yen氏が、RTX Sparkのテクノロジについて詳しく解説した。

また、パートナー各社の最新製品を展示したほか、ハンズオンデモツアーでは、ニューラルレンダリング、対戦ゲーム、AIエージェントによる動画編集支援、動画生成、パーソナルAIエージェント、ソフトウェア開発を紹介した。

NVIDIA RTX Spark搭載製品は、ビックカメラ、コジマ、ソフマップ、エディオン、アプライドネットでお取り扱いしています。販売店情報は、NVIDIA RTX Spark公式サイトから参照できる。