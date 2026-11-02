発表会実機速報!!＝XREALがGoogleと共同開発した次世代ARグラス「XREAL AURA」を日本でも発売開始





ARグラスを開発・販売するXREALは、Googleおよびクアルコムと共同開発した次世代空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」を日本向けに正式ローンチした。

「XREAL AURA」はGoogleの「Androidデベロッパーサミット」で発表されたもので、「Android XR」による空間コンピューティング性能、「Google Gemini」によるAIアシスタント機能、そして「Snapdragon Reality Eliteプラットフォーム」がもたらす高い処理能力を備えている。

今年の6月17日から限定特典の受付が開始され、8月にはグローバルでの先行予約数が1万件を突破、10月9日には公式価格が発表となっていた。

国内での発売開始予定日時は11月27日の14時で、製品の発送は11月下旬より順次開始される予定。11月2日よりXREAL公式オンラインショップにて一般向け予約受付が開始された。

ラインナップはメモリおよびストレージ容量の異なる2モデルが用意される。

・12GB RAM＋256GBストレージモデル：22万9800円

・16GB RAM＋512GBストレージモデル：26万9800円

なお、公式オンラインショップ等で全額前払い予約を行った場合は、期間限定の特別予約価格として各モデル通常価格から2万9900円引きが自動適用されるキャンペーンが実施される。キャンペーン適用時の価格は、12GB RAM＋256GBストレージモデルが19万9900円、16GB RAM＋512GBストレージモデルが23万9900円となる。

量販店では19万9900円と23万9900円で、ポイント還元が1%で予約が開始されている。

フレームサイズとしては、瞳孔間距離（IPD）60〜66mmに対応するMサイズと、66〜72mmに対応するLサイズが展開される。主な販売チャネルはXREAL公式オンラインショップ、国内通信キャリア各社、全国のXREAL取扱量販店である。

「Android XR」を実現する先端デバイス

「XREAL AURA」





物理世界とデジタル空間を違和感なく融合させるため、計算ユニットとグラス本体を分離する「スプリット・コンピューティング・アーキテクチャ」が採用されており、スマートな形状と長時間の快適な装着性が実現されている。

本機は作業（Work）、鑑賞（Watch）、ゲーム（Play）の各シーンに対応する機能を備えている。作業では、有線ミラーリングおよびマルチウィンドウ機能により、複数の大画面仮想ディスプレイを空間に固定・配置して広大な作業スペースを構築できる。

鑑賞では、環境光に合わせて遮光レベルをワンタッチで調整できる5段階の電子調光レンズを搭載し、屋外から屋内まで没入感のある巨大シアター体験を提供する。

ゲームでは、USB-C直接接続に対応し、低遅延でのゲームストリーミングやAndroidネイティブゲームを大画面でプレイ可能である。

OS環境としてはGoogle Playストアに完全対応しており、おなじみのAndroidアプリが初日から大画面空間で利用できるほか、グローバルで150以上のXR専用コンテンツや空間アプリケーションに対応している。

ハードウェアの主要スペックとして、プロセッサにはQualcomm Snapdragon Reality EliteプラットフォームとXREAL X1Sチップが搭載されている。

ディスプレイにはソニーのMicro-OLEDが採用され、片眼あたりの解像度は1920×1200、リフレッシュレートは最大120Hz、視野角（FOV）は新開発のX Prism opticsにより最大70°に達する。また、TÜV RheinlandのEye Comfort認証において、Eye Comfort 5つ星、高視認性、低ブルーライト、フリッカーフリー、色精度の5つの認証を取得している。

センサーおよびトラッキング機能としては、6DoF空間トラッキングおよび高精度ハンドトラッキングに対応する。カメラ構成は環境トラッキングカメラが2基、プライバシー表示LEDを備えた高解像度AI認識カメラが1基となっている。音響システムにはSound by Bose指向性デュアルスピーカーが採用されている。

重量はグラス本体が95g未満、コンピュートパックが約265gである。コンピュートパック内蔵バッテリーの容量は4,455mAh（34.84Wh）で、最大57Wの急速充電（QC3.0 / PD3.0 PPS対応）に対応する。

インターフェースにはコンピュートパック側にUSB Type-Cポートが2基備わっており、ポート1はグラス接続専用（フルADB対応）、ポート2は充電およびDisplayPort映像入力兼用となっている。ワイヤレス通信規格はWi-Fi 6 / 6EおよびBluetooth 5.3をサポートする。

操作方式としては、静電容量式マルチタッチパッド、ハンドトラッキング、音声操作、物理ボタンのほか、接続した各種アクセサリからの入力に対応している。

パッケージの同梱物には、グラス本体、専用コンピュートパック、グラス接続ケーブル、充電ケーブル、専用キャリングケース、クリップ、ノーズパッド（S/M/L各1組）、度付きレンズ対応インサートフレーム、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、保証書が含まれる。なお、ランヤードは16GB＋512GBモデルのみに同梱される。

専用アクセサリおよびバンドルセットも本体と同時に予約・販売が開始された。

専用アクセサリの「XREAL ワイヤレスキーボード」（1万2980円）は、最上段にAndroid XRのシステム操作やGemini Liveを呼び出せる専用キーを備えた折りたたみ式の薄型軽量Bluetoothキーボードである。

「XREAL ゲームコントローラー」（価格：1万8990円）はGameSirとの共同設計によるもので、ホールエフェクトジョイスティックやトリガーを備え、Homeボタンの操作でXRランチャー復帰やGemini Liveの呼び出しが行える。

本体とアクセサリを組み合わせたバンドルセットとして、以下の3種類が展開される。

・XREAL AURA プロダクティビティ・バンドル（本体＋ワイヤレスキーボード）

12GB＋256GBモデル：21万2880円

16GB＋512GBモデル：25万2880円

- XREAL AURA ゲーミング・バンドル（本体＋ゲームコントローラー）

12GB＋256GBモデル：21万8890円

16GB＋512GBモデル：25万8890円

- XREAL AURA オールインワン・バンドル（本体＋キーボード＋コントローラー）

12GB＋256GBモデル：23万1870円

16GB＋512GBモデル：27万1870円

KDDIも「XREAL AURA」発売







KDDIおよび沖縄セルラーは、「XREAL AURA」を、au公式アクセサリーブランド「au +1 collection」から発売する。

11月27日にau Online Shopにて発売となるが、発売に先立ち、11月2日14時からau Online Shopにて予約受付が開始されている。予約期間中（11月26日23時59分まで）にau Online Shopで予約・購入したユーザーを対象に、2万9900Pontaポイントを還元するキャンペーンが実施される。また、2026年12月以降には、全国のKDDI・沖縄セルラー直営店の一部での取り扱いと、実機を体験できる展示が順次予定されている。

「XREAL AURA プレミアム体験会」開催







XREALは、「XREAL AURA」の空間体験を発売前に直接体感できる限定ツアー「XREAL AURA プレミアム体験会（福岡・東京・大阪限定体験ツアー）」の開催を発表した。11月2日より特設サイトが開設され、第1弾の福岡会場および第2弾の東京会場の参加応募受付が開始された。

プログラム内容としては、専任スタッフによる瞳孔間距離（IPD）の測定やノーズパッド調整などのパーソナルフィッティングが行われる。また、マンツーマン形式で大画面での空間マルチタスキングやシアター映像、Google Geminiと連携した空間AIインタラクションが体験可能である。

参加者には特製サコッシュやトートバッグなどのオリジナル記念グッズがプレゼントされるほか、事前予約なしで入場可能なオープンエリアでは実機展示やオリジナルグッズが当たるカプセルトイ企画も展開される。

さらに、体験会に応募・来場して実機を体験した人を対象に、新製品「XREAL 1 Pro+」が抽選で1名に当たる来場者限定キャンペーンも実施される。公式Xアカウント（@XREALJapan）では豪華賞品が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催されている。

応募は特設サイト（https://www.xreal.com/jp/aura-tour ）にアクセスし、希望の都市や日時を選択の上、必要事項を入力して申し込む形式となっている。なお体験枠の終了後も会場内のオープン展示エリアは利用可能である。

輝度1200nitsで60fpsの3D変換機能を備えたARグラス

「XREAL 1 Pro+」





XREALは、フラッグシップARグラス「XREAL 1 Pro+（エックスリアル ワン プロ プラス）」を発表した。本製品は、従来モデル「XREAL One Pro」のプラットフォームを継承しつつ、ディスプレイ輝度、画質、空間映像変換、装着快適性を徹底的に進展させた後継モデルである。

ピーク輝度は最大1200nitsまで高められ、新機能「AI HDR」による高度なトーンマッピング機能を搭載している。これにより日中の明るい室内や移動中でも、白飛びや黒つぶれを抑えたメリハリのある映像表現が可能となった。

さらに、通常の2D映像をリアルタイムで立体空間映像に変換する機能のフレームレートが従来の30fpsから60fpsへと倍増し、より自然で滑らかな3D映像を楽しめる。また、長時間の連続装用を見据え、鼻梁への圧力分散とホールド感を大幅に改善した新設計のエルゴノミックノーズパッドが採用されている。

日本国内での先行予約受付は、11月2日14時から11月9日23時59分までXREAL公式オンラインショップおよび取扱家電量販店にて実施される。正式な発売および出荷開始日は11月10日である。

・XREAL 1 Pro+（単体）：8万4980円

・XREAL 1 Pro+ ＆ XREAL Eye バンドルセット：9万1960円

なお、6DoF空間トラッキング機能を拡張する専用アクセサリ「XREAL Eye」が付属するバンドルセットは先行予約期間中限定の特別価格であり、単品購入の合計金額より7000円安く購入できる。主な販売チャネルはXREAL公式オンラインショップおよび全国の取扱家電量販店となっている。

XREAL 1 Pro+は、外部デバイスの処理負荷に依存せず、グラス単体でブレのない画面固定を実現する独自開発の空間コンピューティングチップ「X1」を搭載している。

ディスプレイにはソニー製の0.55インチMicro-OLED（ECX348）を採用し、解像度は片眼あたり1920×1080ピクセル、デュアル3D表示時で3840×1080ピクセルに達する。輝度はピーク時で最大1200nits、3DoF空間固定時で375nitsであり、工場出荷時に個別のカラーキャリブレーション（ΔE＜3）が施されている。

リフレッシュレートは最大120Hz、視野角（FOV）は57°、角解像度は39PPDである。画質補正機能として8-bitトーンマッピングによる「AI HDR」を備えるほか、標準モード、映画モード、読書モードという3つの専用表示モードにより、利用シーンに応じた視覚環境へ瞬時に切り替えられる。

環境光の遮断には3段階のグローバル・エレクトロクロミック（電気調光）レンズを搭載し、グラス側面のボタン操作で周囲の明るさに応じた透過率の調整が可能である。

オーディオ機能としては指向性4-Micアレイとオープンイヤー型デュアルスピーカーを最適化し、クリアな通話と広がりのある高品位サウンドを両立している。また、静電容量方式の装着検知センサーを内蔵しており、グラスを外すと自動的に画面がオフになり装着すると復帰するオートスリープ機能により、消費電力の抑制とディスプレイの焼き付き防止を図っている。

本体重量は約82gから84gと超軽量デザインを維持している。瞳孔間距離（IPD）は63mmおよび69mmのデュアルIPD設計（±6mm適応）となっている。さらに、別売の「XREAL Eye」を接続することで6DoF空間トラッキングへの機能拡張に対応する。

インターフェースはDisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cを採用している。対応機器はUSB-C映像出力に対応したiPhone 15/16シリーズ以降やAndroidスマートフォン、iPad、Mac、Windows PC、携帯型ゲーム機（Steam Deck、ROG Allyなど）がカバーされている。