【明日から】唐揚げ定食、2割引き1190円→950円に、ご飯おかわりも無料

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は11月2日～19日の期間、「すたみな唐揚げ」の累計販売数1000万食突破を記念した「一千万食突破感謝キャンペーン」を開催します。



期間中、対象の唐揚げ定食3商品を最大20％オフで販売します。

唐揚げ定食が最大20％オフ！ 950円から

今回のキャンペーンでは、「すたみな唐揚げ」を使用した定食3商品が特別価格で登場します。



「すたみな唐揚げ」は、50年以上受け継がれてきた秘伝のニンニク醤油ダレに鶏肉を漬け込み、香ばしく揚げたもの。ニンニク醤油の風味が効いた、ジューシーな唐揚げです。



定番の唐揚げ定食に加え、唐揚げ8個を盛り付けた「鬼盛り」、看板商品「すた丼」の肉と組み合わせた「合盛り」も割引対象です。

さらに、10月から導入したご飯おかわり無料サービスは、キャンペーン期間中も継続されます。

▲すたみな唐揚げ定食（特製ダレ・マヨネーズ付）

通常1190円→950円（240円引き・20％オフ）



すたみな唐揚げをメインにした定番の定食です。特製ダレとマヨネーズが付いています。

▲鬼盛りすたみな唐揚げ定食（特製ダレ・マヨネーズ付）

通常1590円→1350円（240円引き・約15％オフ）



すたみな唐揚げを8個盛り付けた、ボリュームのある定食。唐揚げをたっぷり食べたい人に向けたメニューです。

▲唐揚げ合盛りすたみな定食（生玉子・マヨネーズ付）

通常1370円→1270円（100円引き・約7％オフ）



すたみな唐揚げに、看板商品「すた丼」の肉を組み合わせた定食です。生玉子とマヨネーズが付いています。



キャンペーンは全国の「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」の対象店舗で実施します。一部店舗では販売価格が異なり、デリバリーは対象外です。

唐揚げ定食が20％オフ！ ご飯おかわりも無料！



すた丼屋のニンニク醤油ダレが効いた唐揚げ定食が、240円引きの950円！ これはうれしいですね。

しかも、すた丼屋では10月から定食のご飯おかわり無料サービスを実施中。今回のキャンペーン中も利用できるので、唐揚げをおかずにご飯を思い切り食べられます。

物価高の今、唐揚げ定食が値引きになるうえに、ご飯のおかわりも無料とは太っ腹！ お腹いっぱい食べたい人には見逃せないキャンペーンです。

※ご飯おかわり無料は店内飲食限定。一部店舗ではご飯大盛り無料となります。

・開始日：2026年11月2日

・終了日：2026年11月19日

※価格は税込み表記です。