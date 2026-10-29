太そば×鬼かき揚げ×特製七味の「最強どん兵衛」12個入りがセール中！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「最強どん兵衛 かき揚げそば」12個入りがAmazonでセール中！

日清食品の「どん兵衛 最強どん兵衛 かき揚げそば 101g×12個」が、Amazonのセールに登場しています。

参考価格3137円のところ、9％オフの2848円で販売中です。1個あたり約237円で、忙しい日の食事や夜食用にカップそばをストックしておきたい人にも便利なセットです。

「どん兵衛 最強どん兵衛 かき揚げそば」の特徴

Amazon商品ページより

「最強どん兵衛 かき揚げそば」は、麺やつゆ、かき揚げ、七味唐辛子にこだわったカップそばです。

麺には、通常の「どん兵衛 天ぷらそば」よりも太く、弾力とのどごしを楽しめるそばを採用しています。つゆには6種の合わせだしを使用し、鰹節としょうゆの香りが特徴です。

さらに、通常よりも厚い「鬼かき揚げ」が付いています。七味唐辛子には、東京・浅草の老舗「やげん堀」が特別に調合したものを使用しています。

調理方法は、粉末スープを先に入れて熱湯を注ぎ、5分待ってから軽く混ぜ、食べる直前にかき揚げをのせるだけ。最後に七味唐辛子をかければ完成です。

1ケース12食入りで、常温保存が可能です。買い置きしておけば、災害時に備えたローリングストックとしても活用できます。

まとめ：最強どん兵衛をまとめ買い！

太いそばに6種の合わせだしを使ったつゆ、ぶ厚いかき揚げ、特製七味唐辛子を組み合わせた「最強どん兵衛 かき揚げそば」。

12個入りなので、忙しい日の食事や夜食用にストックしておくのもよさそうです。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。