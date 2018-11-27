90分で自作PCの腕を競う！ MSI「カスタムPC 王者決定戦2026 ～3度目の頂上決戦～」11月21日秋葉原で開催
MSIは、自作PCの組み立て技術を競うイベント「MSI カスタムPC 王者決定戦2026～3度目の頂上決戦～」を11月21日にベルサール秋葉原 B1 HALLで開催する。参加希望者は10月26日から11月8日23:59まで応募フォームから申し込み、定員超過時は抽選で参加者を選出するという。
このイベントでは、制限時間内にPCを組み立て、速さ、配線の美しさ、完成度、自作PCへの思いの4項目で採点される。競技時間は90分で、使用できる工具は主催者が用意したドライバー類のみ、グリスはSMZ-01R（主催者提供）のみ、結束バンドは最大15本（主催者提供）といったルールが設けられている。完成度では電源ケーブルの挿し込み不足やファン動作不備、ARGBライティングの不具合なども減点対象となるため、見た目だけでなく実用性も問われる内容だ。
当日は13時30分に開場・受付が始まり、14時30分に再集合、15時15分から組立大会がスタートする。16時45分に審査員による採点が始まり、17時に表彰式が行われる予定だ。さらに、イベント内では「MSI GIRLS VS 液体窒素おじさん」によるPC組み立て対決や、じゃんけん大会も予定されており、競技とエンターテインメントの両面を楽しめる構成となっている。
来場者向けアンケート回答者にはノベルティが用意され、キャンペーン期間中はMSI公式Xでのプレゼント企画も実施される。加えて、11月1日から11月21日までの期間に秋葉原の対象店舗で対象製品を購入し、レシートを会場で提示するとガラポン抽選会に参加できる。
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