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PayPay商品券でお得に買い物！2026年11月の自治体キャンペーン

2026年11月02日 10時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2026年11月受付開始分の自治体をご紹介します。

　いずれも申込・販売期間が限られているので、対象地域にお住まいの方はスケジュールをしっかりチェックしておきましょう。

関東

●東京都

足立区「スマホでゲット！足立区プレミアム商品券（PayPay商品券）！最大12,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：4000円／口
・額面：5200円分（全店舗共通券3200円分＋小規模店舗専用券2000円分）／口

使用可能店舗：東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、東京都足立区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：東京都足立区に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分

利用期間：2026年11月2日10時～2027年3月7日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

中部

●静岡県

藤枝市「藤枝市プレミアム付デジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口

使用可能店舗：静岡県藤枝市内のPayPay加盟店のうち、静岡県藤枝市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：静岡県藤枝市在住の申込日時点で12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

申込期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分

販売期間：2026年12月1日15時～2027年1月15日23時59分

利用期間：2026年12月1日15時～2027年2月28日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

近畿

●大阪府

池田市「池田市プレミアム付デジタル商品券 第2弾！最大6,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口

使用可能店舗：大阪府池田市内のPayPay加盟店のうち、大阪府池田市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：大阪府池田市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

申込期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分

販売期間：2026年12月1日15時～2027年1月31日23時59分

利用期間：2026年12月1日15時～2027年1月31日23時59分

申込可能口数：最大3口／人

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