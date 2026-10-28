吸う・吹くを1台で！ 最大約17,000Paの2in1ハンディクリーナー、7,979円

エレコムは10月中旬より、強力吸引とエアダスターを1台にまとめた充電スタンド付きコードレスハンディクリーナー「CLWHDBL01WH」を発売した。価格は7,979円。直径約57×高さ約271mm、重量約460gの軽量ボディながら、クリーナー使用時の強モードで最大約17,000Paの吸引力を発揮するのが特徴だ。
この製品は、ゴミやホコリを吸い取るクリーナー機能に加え、エアダスターとしてホコリを吹き飛ばす機能を備える。吸引は強・弱の2段階、エアダスター使用時も風量を切り替えられ、デスクまわり、車内、キーボードのすき間、ソファまわりなど、場所に応じた掃除に対応する。ブラシレスモーターを採用し、比較的静かな動作を意識した設計も見どころだ。
付属アタッチメントは5種類で、吸引用にワイドノズル、ブラシ付きすき間ノズル、圧縮袋用シリコンノズル、吐出し用に細ノズルと空気入れノズルを同梱する。広い面の吸引から細かなすき間掃除、圧縮袋の空気抜き、風船への空気入れまで用途を広げられる構成だ。ノズルを使い分けることで、日常のちょっとした掃除から収納補助までカバーできる。
充電方法は、付属の充電スタンドに置くだけの充電と、本体単独でのUSB Type-C充電の両方に対応する。スタンドには本体とアタッチメントをまとめて収納でき、使いたいときにすぐ取り出せる点が便利だ。ダストカップはワンプッシュでゴミを捨てられ、透明構造でゴミの量も確認しやすい。ダストカップとメッシュフィルターは水洗いできるため、手入れのしやすさも強みとなる。
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