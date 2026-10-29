65型の大画面で15万9980円！ JAPANNEXT、24時間稼働対応の4Kサイネージモニター発売
JAPANNEXTは、65インチのIPSパネルを搭載し、24時間365日の連続稼働に対応した大型4Kデジタルサイネージモニター「JN-Si65U-24」を10月29日発売する。直販価格は159,980円で、商業施設や店舗のサイネージ用途に加え、会議室での資料表示や映像鑑賞まで幅広い用途を想定した製品だ。5年保証モデル「JN-Si65U-24-H5」も同時発売され、こちらの直販価格は175,980円となる。
最大の特徴は、4K 3840×2160解像度による高精細表示と、上下左右178度の広視野角を持つIPSパネルの組み合わせにある。フルHDの約4倍となる表示領域を活かし、文字情報を多く含む案内表示から、写真や映像を使った販促コンテンツまで、見やすさと訴求力を両立する設計だ。さらに、最大輝度500cd/m2、HDR400相当の表示性能により、明るい場所でもコンテンツを鮮やかに映し出す。
実用面でも、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、VGA×1を備え、パソコンやSTB、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など多様な機器と接続できる。PBP機能で2系統の映像を左右同時表示できるほか、PIP機能で子画面表示にも対応する。600×400mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱するため、設置の自由度も高い。なお、自立用スタンドは付属しない。
本体サイズはおよそ幅1466×奥行81×高さ842mm、重量はおよそ27kgとなる。10W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱する。USB-A端子はファームウェア更新専用で、USBメモリ再生には対応しない点に注意したい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります